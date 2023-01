Spišská Nová Ves nesúhlasí so zrušením pošty na sídlisku Západ

Spišská Nová Ves 5. januára (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves nesúhlasí so zrušením pobočky Slovenskej pošty (SP) na sídlisku Západ. Radnica reaguje na informácie o jej zrušení a argumentuje tým, že pobočka slúži aj pre Smižany, najväčšiu obec na Slovensku. TASR o tom informoval pracovník mestského úradu pre styk s médiami Tomáš Repčiak.



"Sídlisko Západ je jedno z najväčších sídlisk v meste a od centra mesta je vzdialené niekoľko kilometrov. Tunajšia pobočka SP slúži nielen pre 5200 obyvateľov sídliska, ale je službou aj pre najväčšiu obec na Slovensku Smižany, ktorú delí od sídliska iba niekoľko metrov. Spádová oblasť, ktorú má tunajšia pošta, je väčšia ako niektoré okresné mestá na Slovensku," uviedol primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik.



Začiatkom marca 2022 bola podľa radnice zrušená pobočka pošty v Spišskej Novej Vsi, v časti Novoveská Huta. Išlo o druhú pobočku, o ktorú prišli tunajší obyvatelia, už predtým SP zatvorila pobočku na Ulici Ing. Kožucha.



"Sme rozhodnutí vyvinúť úsilie, a to aj formou veľkej mestskej petície, aby naši obyvatelia nemali zhoršenú dostupnosť poštových služieb. Už dnes vidíme, ako je preťažená hlavná pobočka pošty v centre mesta na Štefánikovom námestí," povedal primátor.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa SP Iveta Dorčáková, v zmysle požiadaviek, ktoré stanovil SP Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, sa v obci vyžaduje vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte najviac desať kilometrov. Ďalej na každých 22.000 obyvateľov je najmenej jedna pošta a v mestských častiach miest Bratislava a Košice, ktoré majú viac ako 22.000 obyvateľov, je najmenej jedna pošta.



"V meste Spišská Nová Ves s počtom obyvateľov 35.138, čo bol stav k 31. decembru 2021 podľa Štatistického úradu SR, SP prevádzkuje štyri pošty. Vzhľadom na počet obyvateľov v meste postačuje prevádzkovanie dvoch pôšt, to znamená, v meste je zabezpečené prevádzkovanie pôšt nad stanovený rámec požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby," uviedla Dorčáková s tým, že dlhodobo evidovali klesajúci záujem klientov o služby spomenutej pobočky.



"Vzhľadom na výsledky analýzy SP rozhodla, že požiada Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o uzavretie pobočky," vysvetlila Dorčáková s tým, že čakajú na rozhodnutie regulačného úrad. Zároveň dodala, že zamestnancami z málo využívaných pobočiek boli posilnené tie, ktoré sú umiestnené centrálnejšie v meste.