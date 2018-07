Novorodenecké oddelenie v Spišskej N. Vsi získalo štyri monitory dychu

Mamičky si ich budú môcť zo spišskonovoveskej nemocnica čoskoro požičať pre svoje bábätko aj domov.

Spišská Nová Ves 18. júla (TASR) - Novorodenecké oddelenie nemocnice v Spišskej Novej Vsi dostalo od Nadácie Križovatka štyri monitory dychu. Tie kontrolujú dýchanie dieťaťa, a ak nastane jeho zlyhanie, upozornia na to zvukovým a svetelným signálom. Nadácia chce takto pomôcť predchádzať syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Riaditeľka nadácie Táňa Tomasch vysvetľuje, že monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS.



"Vďaka monitorom budú bábätká v ešte väčšom bezpečí. Samotný monitor dychu nedokáže zabrániť vzniku respiračných problémov, upozorní však okamžite na problém, umožní tak včasnú intervenciu a tým je schopný dieťatko zachrániť. Vďaka novým monitorom dokážeme posilniť materiálno-technické vybavenie, ktoré v nemocnici v súčasnosti máme," uviedla riaditeľka spišskonovoveskej nemocnice Renáta Šuláková.



Nadácia Križovatka sa snaží monitormi vybaviť všetky pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku. "Nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu môže u dieťaťa nastať počas prvého roku života. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so SIDS, diagnózou, ktorú lekári stanovia, žiaľ, až po smrti dieťaťa," podotkla Tomasch s tým, že SIDS spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku, a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.



Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne ide o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Medzi hlavné rizikové faktory patrí fajčenie matky i nižšia pôrodná hmotnosť dieťaťa. "Aj akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor, napríklad prikrývky alebo hračky cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa či prekážky v dýchacích cestách. Tiež každé oslabenie detského organizmu - infekčné choroby, horúčky či zvracanie - a najmä choroby dýchacích ciest, zvyšujú riziko SIDS," vysvetľuje Tomasch.



Monitory dychu BabySense sú podľa nej jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov. Mamičky si ich budú môcť zo spišskonovoveskej nemocnica čoskoro požičať pre svoje bábätko aj domov.