NARAZILA DO ZNAČKY A AUTA: Opitá vodička čelí obvineniu

Spišská Nová Ves 6. februára (TASR) - Opitá vodička narazila do značky a ďalšieho auta, aj napriek tomu pokračovala v jazde ďalej. O prípade, ktorý sa stal v sobotu (4. 2.) v Spišskej Novej Vsi, informoval Policajný zbor (PZ) Košického kraja na sociálnej sieti. Žena v súčasnosti čelí obvineniu.



"V ranných hodinách viedla 37-ročná vodička z okresu Spišská Nová Ves motorové vozidlo po miestnej komunikácii. Pri výjazde z kruhového objazdu prešla v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy najmä svojim schopnostiam cez ostrovček a pravým bokom vozidla zachytila dopravnú značku, ktorú zohla. Následne prešla s vozidlom do protismernej časti cesty, kde ľavou časťou vozidla narazila do protiidúceho auta," priblížila polícia. Po náraze však žena pokračovala v jazde smerom k druhému kruhovému objazdu, v pravotočivej zákrute zišla s vozidlom mimo cesty a ostala stáť pod jej úrovňou.



Následne ju policajná hliadka podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok bol v prepočte 3,15 promile. "Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu začal v danom prípade trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodáva PZ.