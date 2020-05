Na Spiši otvoria materské a základné školy za špecifických podmienok

Spišská Nová Ves 21. mája (TASR) - Spišská Nová Ves od 1. júna otvára materské a základné školy, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, za špecifických podmienok. Rozhodol o tom krízový štáb mesta v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení v rámci štvrtej fázy. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová.



V rámci materských škôl sa musí dbať na dodržiavanie viacerých opatrení. „V triede môže byť maximálne 15 detí. Vzhľadom na kapacitné možnosti budú prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, to znamená zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského, záchranného a policajného zboru, ale aj deti pedagogických zamestnancov. Prísny ranný zdravotný filter zahŕňa aj meranie telesnej teploty pred vstupom do materskej školy,“ vysvetľuje Gondová. Ďalej dopĺňa, že prevádzka materskej školy bude maximálne 9 hodín denne. Dieťa môže do materskej školy prísť a odísť len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, pričom platí zákaz nosenia hračiek.



Detské jasle ostávajú aj naďalej zatvorené. Predbežný záujem o návštevu materskej školy budú zisťovať riaditeľky materských škôl v spolupráci s pedagógmi. Všetky ďalšie potrebné informácie budú priebežne zverejňované na stránke www.ssz.snv.sk a na stránkach materských škôl.



Podľa Gondovej mesto Spišská Nová Ves k 1. júnu pripravuje aj otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl, školských klubov detí a školských jedální. V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. mája vykonávajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov prvého až piateho ročníka na zistenie záujmu rodičov. Taktiež vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí, a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov.



„Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení danej základnej školy. Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa otvárania škôl, ako aj ich prevádzky a vnútorného režimu, budú súčasťou pokynu ich riaditeľov, ktorý bude zverejnený na webových stránkach škôl,“ dodáva Gondová.