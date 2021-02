Spišská Nová Ves otvorí školy, mesto rozšírilo aj testovaciu kapacitu

Spišská Nová Ves 5. februára (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves v súvislosti s otváraním škôl rozšírilo počas víkendu (6. - 7. 2.) testovaciu kapacitu mobilného odberového miesta v Multicentre v čase od 8.00 h do 11.30 h a od 13.00 h do 15.30 h. Zároveň v piatok v popoludňajších hodinách zriadilo dočasné odberové miesto v komunitnom centre v rómskej lokalite Vilčurňa, ktoré bude v prevádzke predbežne od 14.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová.



V Spišskej Novej Vsi budú od pondelka (8. 2.) otvorené všetky mestské materské školy (MŠ). Základné školy (ZŠ) otvoria svoje brány len pre žiakov prvého stupňa. „Prezenčná forma vyučovania po piatich deťoch v triede druhého stupňa je určená pre žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Bez obmedzení sa otvoria školské kluby detí a školské jedálne ZŠ a MŠ. Základná umelecká škola sa otvorí len na individuálnu formu vyučovania a len pre žiakov prvého stupňa ZŠ mimo výučby spevu a hry na dychové nástroje,“ uviedla vedúca oddelenia školstva na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Dana Mrnková.



Ako ozrejmila, podmienkou účasti detí v školách je negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov žijúcich s dieťaťom alebo žiakom v spoločnej domácnosti. Podľa Mrnkovej sa negatívnym výsledkom testu musia preukázať aj žiaci druhého stupňa ZŠ a jeden ich zákonný zástupca. Podrobnejšie informácie nájde verejnosť na stránke mesta.