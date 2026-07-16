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Spišská Nová Ves ožije 71. ročníkom tradičného Spišského trhu
Predajcovia ponúknu remeselné a ľudovoumelecké výrobky, produkty z dreva, prútia či kože, rastliny, darčekové predmety, občerstvenie a cukrovinky.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. júla (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi od štvrtka do nedele (19. 7.) ožije 71. ročníkom Spišského trhu. Na tradičnom podujatí sa predstaví 375 predajcov, približne 29 prevádzkovateľov pohostinských služieb a viac ako 50 zábavných atrakcií. Informovala o tom pracovníčka Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi pre styk s médiami Edita Gondová. Konanie trhu si vyžiada aj dopravné obmedzenia.
Predajcovia ponúknu remeselné a ľudovoumelecké výrobky, produkty z dreva, prútia či kože, rastliny, darčekové predmety, občerstvenie a cukrovinky. Približne 45 účastníkov zabezpečí doplnkový predaj trdelníkov, langošov, palaciniek, hamburgerov, varenej kukurice, cukrovej vaty, kávy a ďalších nápojov. Novinkou bude gastrozóna pred budovou Reduty, ktorá okrem ponuky jedál a nápojov poskytne priestor na oddych a stretnutia. Jej súčasťou bude aj druhé pódium s hudobným programom.
Na podujatie pricestujú aj delegácie zo šiestich partnerských miest z Nemecka, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Súčasťou podujatia budú zároveň Výstavné trhy bývania v športovej hale. Návštevníkom predstavia ponuku z oblasti stavebníctva, bývania a vybavenia domácností.
Kultúrny program sa začne v piatok (17. 7.) o 17.00 h slávnostným otvorením a tradičným sprievodom mestom. Vystúpia folklórne súbory Čačinare a Čačina, Blond Duo, The Miženko Brothers, Alan Murín a skupina Ščamba. Sobotný (18. 7.) program ponúkne bábkové predstavenie, vystúpenia seniorských speváckych a tanečných skupín, ako aj kapiel Runner a Marlett. Večer sa predstavia Peter Bič Project a Polemic.
Mesto bude počas podujatia v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom monitorovať počasie. Pri očakávanom výskyte búrok môže prerušiť kultúrny program aj prevádzku atrakcií a v prípade potreby nariadiť evakuáciu ohrozených priestorov.
Letná ulica je uzavretá od stredy (15. 7.). Ďalšie komunikácie v centre vrátane Zimnej ulice, Štefánikovho námestia a Radničného námestia budú uzavreté od štvrtka do nedeľného večera. Viaceré zastávky mestskej hromadnej dopravy budú dočasne zrušené alebo presunuté. Náhradné zastávky budú označené dočasným dopravným značením.
Predajcovia ponúknu remeselné a ľudovoumelecké výrobky, produkty z dreva, prútia či kože, rastliny, darčekové predmety, občerstvenie a cukrovinky. Približne 45 účastníkov zabezpečí doplnkový predaj trdelníkov, langošov, palaciniek, hamburgerov, varenej kukurice, cukrovej vaty, kávy a ďalších nápojov. Novinkou bude gastrozóna pred budovou Reduty, ktorá okrem ponuky jedál a nápojov poskytne priestor na oddych a stretnutia. Jej súčasťou bude aj druhé pódium s hudobným programom.
Na podujatie pricestujú aj delegácie zo šiestich partnerských miest z Nemecka, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Súčasťou podujatia budú zároveň Výstavné trhy bývania v športovej hale. Návštevníkom predstavia ponuku z oblasti stavebníctva, bývania a vybavenia domácností.
Kultúrny program sa začne v piatok (17. 7.) o 17.00 h slávnostným otvorením a tradičným sprievodom mestom. Vystúpia folklórne súbory Čačinare a Čačina, Blond Duo, The Miženko Brothers, Alan Murín a skupina Ščamba. Sobotný (18. 7.) program ponúkne bábkové predstavenie, vystúpenia seniorských speváckych a tanečných skupín, ako aj kapiel Runner a Marlett. Večer sa predstavia Peter Bič Project a Polemic.
Mesto bude počas podujatia v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom monitorovať počasie. Pri očakávanom výskyte búrok môže prerušiť kultúrny program aj prevádzku atrakcií a v prípade potreby nariadiť evakuáciu ohrozených priestorov.
Letná ulica je uzavretá od stredy (15. 7.). Ďalšie komunikácie v centre vrátane Zimnej ulice, Štefánikovho námestia a Radničného námestia budú uzavreté od štvrtka do nedeľného večera. Viaceré zastávky mestskej hromadnej dopravy budú dočasne zrušené alebo presunuté. Náhradné zastávky budú označené dočasným dopravným značením.