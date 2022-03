Plaváreň v Spišskej Novej Vsi by chceli sprístupniť po obnove v apríli

Spišská Nová Ves 11. marca (TASR) – Plaváreň v Spišskej Novej Vsi by chceli po rekonštrukcii znova sprístupniť verejnosti v apríli. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy telovýchovných zariadení mesta Vladimír Hovaňák s tým, že samotné práce sa začali v júli minulého roka a v súčasnosti sa dolaďujú posledné detaily. „Čakáme už len na kolaudačné rozhodnutie, aby sme koncom marca mohli všetko spustiť v skúšobnom režime,“ uviedol.



V rámci obnovy sa vymenila pôvodná technológia na vykurovanie a ohrev vody pre objekty krytej plavárne, letného kúpaliska i športovej haly. Taktiež sa vymenili vonkajšie teplovodné rozvody k spomínaným objektom. Okrem technológie sa rekonštruovala aj vzduchotechnika v krytej časti plavárne. „Okrem tejto veľkej technologickej rekonštrukcie aktuálne prebiehajú práce v šatniach v plavárni vrátane výmeny okien, dlažby či elektroinštalácie,“ doplnil Hovaňák. Celkové náklady na technologickú rekonštrukciu sú na úrovni 1,47 milióna eur, obnova šatní si vyžiada ďalších 45.000 eur. Miestnej samospráve sa podarilo na projekt získať dotáciu vo výške 900.000 eur z Úradu vlády SR, ostatné náklady radnica hradila z vlastných zdrojov.



„Dá sa povedať, že k rekonštrukcii došlo minútu pred dvanástou. Prioritou bolo zrekonštruovať výmenníkovú stanicu, keďže táto technológia bola v havarijnom stave a zároveň veľmi neefektívna. Posledné roky sme sa ako správca celého areálu báli, či vôbec vydrží vykurovaciu sezónu. K tomu sme chceli spojazdniť nefunkčnú vzduchotechniku na krytej plavárni, hlavne pre skvalitnenie podmienok pre návštevníkov,“ zdôvodnil nutnosť projektu. Dodal, že rekonštrukcia šatní vyplynula z havarijných stavov, ktoré sa ukázali pri veľkej modernizácii. Od apríla by mali návštevníci plavárne pocítiť predovšetkým teplejšiu vodu v detskom bazéne a v krytej plavárni či celkovo vyššiu pocitovú teplotu v okolí bazénov.



„Momentálne sa už neuvažuje o ďalších investíciách veľkého rozsahu. Ako správca však dúfame, že sa v budúcnosti nájdu externé zdroje, ktoré by opäť pomohli pri ďalších potrebných rekonštrukciách na krytej plavárni,“ uzatvára Hovaňák.