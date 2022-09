Po rokoch opäť otvoria škôlku na Tomášikovej v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 16. septembra (TASR) - Po troch rokoch otvoria v pondelok 19. septembra obnovenú materskú školu na Tomášikovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Celkovo nastúpi do dvoch tried 45 detí, medzi nimi sú aj dvaja predškoláci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "V materskej škole sme vymenili kotolňu, vynovili potrebným vybavením kuchyňu, opravili problémovú kanalizáciu, pridali vybavenie a vymaľovali interiér," priblížila riaditeľka správy školských zariadení mesta Radka Romaňáková.



Mesto podľa nej investovalo do zveľadenia škôlky s pomocou štátu celkovo 110.000 eur. Okrem interiéru došlo aj k výmene lavičiek na dvore materskej školy, samospráva tam plánuje v budúcom roku umiestniť aj detské workoutové prvky.



"Rozhodli sme sa v tejto materskej škole zamerať na šport. Už teraz majú deti v budove telocvičňu, dvakrát týždenne budú môcť cvičiť s trénerom a možnosti doplnia aj nové exteriérové prvky, na ktorých budú môcť deti cvičiť," doplnila Romaňáková. V Spišskej Novej Vsi je dohromady 13 zariadení pre predškolákov.