Spišská Nová Ves počas leta pripravila viaceré menšie podujatia

Spišská Nová Ves 1. júla (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves zrušilo všetky hromadné podujatia plánované do konca augusta v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Pre občanov však počas leta pripravilo celý rad menších podujatí a akcií v súlade s prijatými protiepidemiologickými opatreniami. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová.



Kultúrne leto v Spišskej Novej Vsi podľa nej odštartuje v piatok (3. 7.) o 19.15 h otváracím koncertom v podaní husľového tria Xplosion v priestore pred Múzeom Spiša. Centrum mesta rozozvučia aj piatkové koncerty z veže rímskokatolíckeho farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie.



Gondová priblížila, že tento rok sa v meste uskutoční festival Živé sochy, ktorý bude 1. a 2. augusta v menšom formáte a bez sprievodného programu. Na námestí sa tak v jednom čase bude prezentovať maximálne desať živých sôch.



„Kino Mier v pondelky a piatky ponúkne filmy pre nenáročného diváka a každý utorok aj pre tých náročnejších v rámci Filmového klubu. Deti sa môžu v utorky a štvrtky tešiť na dopoludňajšie prázdninové premietanie. Sobotňajšie večery budú už tradične patriť Letnému kinu pred Redutou a ani tento rok v auguste nebude chýbať Bažant kinematograf,“ opísala Gondová.



Ako ďalej doplnila, Múzeum Spiša pripravilo pre záujemcov počas stried prehliadky architektonických objektov námestia so sprievodcom v dobovom kostýme. Chýbať nebudú ani večerné komentované prehliadky bývalej a súčasnej radnice Spišskej Novej Vsi pod názvom Duch času – Genius temporis.



Podľa Gondovej cez leto plánujú aj výstavy. Pod holým nebom je od 31. júla výstava najlepších diel výtvarníkov a fotografov 5. ročníka súťaže Umenie v parku. V priestoroch Spišského osvetového strediska odštartuje 23. júla vernisážou výstava fotografií krajského kola 48. ročníka celoštátnej súťaže amatérskej fotografie pod názvom AMFO. Galéria umelcov Spiša spustí 15. júla vernisážou hneď tri nové výstavy.



V rámci letných podujatí sa nezabudlo ani na mládež. V Madaras parku sa 8. augusta uskutočnia oslavy Svetového dňa mládeže prostredníctvom podujatia Lepšejší deň. Predstavia sa na ňom tanečníci, hudobníci a speváci. „Na svoje si prídu aj milovníci rockovej hudby na domácom festivale Spiš Rock Fest, kde sa 19. septembra v Madaras parku predstavia slovenské rockové kapely,“ uviedla Gondová.



Dodala, že herci Divadla teatrálnej skratky predstavia 25. septembra v dufarte Múzea Spiša historickú divadelnú inscenáciu Tajomný prípad doktora Maletera a program kultúrneho leta ukončia 27. septembra Husľové sonáty Šostakovič – Bartok v Koncertnej sieni Reduty.