Spišská Nová Ves: Poškodená strecha Reduty neohrozuje okolie
Objekt Reduty má viac ako 100 rokov a rekonštrukcia strechy tam bola realizovaná ešte v 70-tych rokoch minulého storočia.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 27. apríla (TASR) - Poškodená strecha historickej budovy Reduty v Spišskej Novej Vsi neohrozuje okolie. Pre TASR to potvrdil viceprimátor mesta Jozef Gonda po tom, čo časť strechy počas uplynulého víkendu poškodil vietor. Zároveň uviedol, že mesto plánuje jej kompletnú rekonštrukciu.
Gonda upozornil, že strecha národnej kultúrnej pamiatky je rozsiahla a zložitá. Náporovým vetrom bola poškodená jedna časť pultovej strechy v rozsahu približne tri krát štyri metre. „Zásahom Hasičského a záchranného zboru bolo zamedzené vzniku väčšej škody a uvoľnená časť skladanej medenej krytiny bola ukotvená bezpečne na pôvodné miesto. V pondelok po konzultácii s odborníkmi (klampiarmi) bola dohodnutá ešte drobná úprava na odstránenie nedostatku na niektorých klampiarskych detailoch,“ priblížil viceprimátor.
Dodal, že relatívne malý rozsah poškodenia a následná rýchla oprava, dali dostatočné záruky na bezpečný a bezporuchový priebeh užívania objektu. Aktuálne v budove sídli okrem divadla aj miestna televízia, kaviareň a Mestské kultúrne centrum.
Objekt Reduty má viac ako 100 rokov a rekonštrukcia strechy tam bola realizovaná ešte v 70-tych rokoch minulého storočia. „Na obnovu strechy máme spracovanú podrobnú projektovú dokumentáciu a od roku 2025 sa uchádzame o poskytnutie finančných prostriedkov z IUS KK (Integrovaná územná stratégia Košického kraja). Naša žiadosť je v procese vyhodnocovania,“ podotkol Gonda s tým, že predpokladaný termín realizácie prác je v druhom polroku tohto roka.
Viceprimátor zároveň ubezpečil, že technický stav strešnej konštrukcie nie je v havarijnom stave, avšak takmer po 60 rokoch od poslednej rekonštrukcie si niektoré jej časti vyžadujú viac pozornosti. „Určite uspokojivo tento problém vyrieši realizácia projektu zo zdrojov IUS KK. Relatívne malý rozsah poškodenia a následná rýchla oprava zamedzili ohrozeniu verejného priestoru v okolí Reduty,“ uzavrel viceprimátor.
Gonda upozornil, že strecha národnej kultúrnej pamiatky je rozsiahla a zložitá. Náporovým vetrom bola poškodená jedna časť pultovej strechy v rozsahu približne tri krát štyri metre. „Zásahom Hasičského a záchranného zboru bolo zamedzené vzniku väčšej škody a uvoľnená časť skladanej medenej krytiny bola ukotvená bezpečne na pôvodné miesto. V pondelok po konzultácii s odborníkmi (klampiarmi) bola dohodnutá ešte drobná úprava na odstránenie nedostatku na niektorých klampiarskych detailoch,“ priblížil viceprimátor.
Dodal, že relatívne malý rozsah poškodenia a následná rýchla oprava, dali dostatočné záruky na bezpečný a bezporuchový priebeh užívania objektu. Aktuálne v budove sídli okrem divadla aj miestna televízia, kaviareň a Mestské kultúrne centrum.
Objekt Reduty má viac ako 100 rokov a rekonštrukcia strechy tam bola realizovaná ešte v 70-tych rokoch minulého storočia. „Na obnovu strechy máme spracovanú podrobnú projektovú dokumentáciu a od roku 2025 sa uchádzame o poskytnutie finančných prostriedkov z IUS KK (Integrovaná územná stratégia Košického kraja). Naša žiadosť je v procese vyhodnocovania,“ podotkol Gonda s tým, že predpokladaný termín realizácie prác je v druhom polroku tohto roka.
Viceprimátor zároveň ubezpečil, že technický stav strešnej konštrukcie nie je v havarijnom stave, avšak takmer po 60 rokoch od poslednej rekonštrukcie si niektoré jej časti vyžadujú viac pozornosti. „Určite uspokojivo tento problém vyrieši realizácia projektu zo zdrojov IUS KK. Relatívne malý rozsah poškodenia a následná rýchla oprava zamedzili ohrozeniu verejného priestoru v okolí Reduty,“ uzavrel viceprimátor.