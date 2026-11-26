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Pre úpravu križovatky v Spišskej Novej Vsi uzatvorili časť ulice
Výstavba novej svetelnej križovatky sa začala 18. novembra a stavba by mala byť hotová do konca roka.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 26. novembra (TASR) - Pre úpravu križovatky v centre Spišskej Novej Vsi uzatvorili časť Hviezdoslavovej ulice. Mesto o tom informovalo na webovej stránke s tým, že uzávera platí od štvrtka až do odvolania.
Obmedzenie sa týka úpravy križovatky ciest II/533 na Školskej ulici a miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej ulici. Uzatvorený bude úsek od kruhového objazdu pri cintoríne až po výjazd na cestu II/533. „Do ulice bude umožnený prístup dopravnej obsluhe. Náhradná obchádzková trasa je navrhovaná po Gorazdovej ulici s výjazdom na Levočskú a Slovenskú ulicu,“ uviedlo mesto.
Výstavba novej svetelnej križovatky sa začala 18. novembra a stavba by mala byť hotová do konca roka. Hlavným cieľom projektu je podľa radnice zvýšiť plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť predovšetkým pre chodcov, cestujúcich, ktorí smerujú na vlakovú a autobusovú stanicu, či študentov blízkych škôl.
Obmedzenie sa týka úpravy križovatky ciest II/533 na Školskej ulici a miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej ulici. Uzatvorený bude úsek od kruhového objazdu pri cintoríne až po výjazd na cestu II/533. „Do ulice bude umožnený prístup dopravnej obsluhe. Náhradná obchádzková trasa je navrhovaná po Gorazdovej ulici s výjazdom na Levočskú a Slovenskú ulicu,“ uviedlo mesto.
Výstavba novej svetelnej križovatky sa začala 18. novembra a stavba by mala byť hotová do konca roka. Hlavným cieľom projektu je podľa radnice zvýšiť plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť predovšetkým pre chodcov, cestujúcich, ktorí smerujú na vlakovú a autobusovú stanicu, či študentov blízkych škôl.