Spišská Nová Ves prechádza na štandardné úradné hodiny

Spišská Nová Ves 26. mája (TASR) - Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi bude od 1. júna fungovať opäť v štandardnom čase, rozhodli členovia krízového štábu mesta. Pracovníci úradu tak budú pre verejnosť k dispozícii v rovnakom čase ako pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová.



Pracoviská mestského úradu na Štefánikovom a Radničnom námestí budú fungovať v pondelok, v utorok a vo štvrtok od 7.30 do 11.30 h a od 12.30 do 15.30 h s výnimkou pracovísk stavebného úradu, ktoré majú vo štvrtok nestránkový deň. V stredu budú k dispozícii dlhšie od 7.30 do 11.30 h a od 12.30 až do 16.30 h a v piatok skrátene od 7.30 do 11.30 h a od 12.30 do 14.30 h. Mestský úrad - Správa cintorínov na Slovenskej ulici bude fungovať od pondelka do piatka od 7.30 do 11.30 h a od 12.00 do 15.30 h. Vstup do priestorov mestského úradu bude aj naďalej povolený za dodržania doterajších hygienických opatrení.



Podľa Gondovej od 1. júna sa otvárajú materské školy, školské kluby detí a základné školy pre deti od prvého do piateho ročníka. „Na základe usmernenia hlavného hygienika SR vydaného v piatok (22. 5.) má zriaďovateľ možnosť spustiť opätovne aj prevádzku jaslí. Jednotlivé školy v súčasnosti zisťujú u rodičov záujem o umiestnenie dieťaťa. Maximálny počet detí v triede materských škôl alebo jaslí je stanovený na 15 a v triede základných škôl na 20 žiakov,“ vysvetlila Gondová. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa otvárania škôl, ich prevádzky a vnútorného režimu budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.