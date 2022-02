TRAGICKÁ NEHODA NA SPIŠI: Pri zrážke sanitky a auta vyhasol život

Snímka z nehody, počas ktorej sa zrazilo osobné auto so sanitkou na ceste pri obci Odorín v smere na Spišskú Novú Ves. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Spišská Nová Ves 4. februára (TASR) - Pri čelnej zrážke auta a sanitky na Spiši vyhasol v piatok ráno život 30-ročného muža. Polícia SR - Košický kraj na sociálnej sieti informovala, že vozidlá sa zrazili na ceste pri obci Odorín v smere na Spišskú Novú Ves.uvádza polícia. Dve osoby prepravované v sanitke, ako aj jej vodič, utrpeli ľahké zranenia. Podľa doterajších zistení z doposiaľ nezistených príčin prešiel vodič osobného auta na rovnom úseku cesty do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcou sanitkou určenou na prevoz pacientov.priblížila krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová.Vodič osobného auta ostal zakliesnený vo vozidle, odkiaľ ho vyslobodili privolaní hasiči. Rýchla zdravotná pomoc ho následne transportovala do spišskonovoveskej nemocnice. Zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, však krátko po prevoze do nemocnice, aj napriek snahe lekárov, podľahol.doplnila Ivanová s tým, že celková predbežná škoda na vozidlách bola vyčíslená na 10.000 eur. Vodiča sanitky na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. To, či pred jazdou požil alkoholické alebo iné omamné látky druhý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.dodala hovorkyňa. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. To, čo bolo príčinou tohto tragického rána, akou mierou k nemu prispeli účastníci dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania spišskonovoveských dopravných policajtov, aj za účasti znalca z odboru cestná doprava.