NEHODA NA CESTE: Vážne sa zranili dvaja ľudia

Spišská Nová Ves 14. marca (TASR) - V katastri obce Lieskovany, okres Spišská Nová Ves, sa v pondelok (13. 3.) večer stala vážna dopravná nehoda. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová, krátko pred 20. hodinou sa tam zrazili tri autá, dvaja vodiči utrpeli ťažké zranenia.



"Z doterajších zistení vyplýva, že 64-ročná vodička, ktorá viedla auto v smere zo Spišskej Novej Vsi k obci Markušovce, nedala prednosť protiidúcemu vozidlu, keď odbočovala vľavo. To viedol v smere od Markušoviec 22-ročný vodič a jeho auto po zrážke odhodilo do protismeru, kde ostalo stáť. Pri náraze z neho vytrhlo akumulátor, ktorý narazil do prednej spodnej časti ďalšieho zastavujúceho vozidla. To viedol 39-ročný vodič, auto po náraze odhodilo mimo cesty," priblížila hovorkyňa.



Dodala, že podľa predbežnej lekárskej správy utrpela žena i mladší vodič zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Tretí vodič sa nezranil. Oboch mužov podrobila policajná hliadka dychovej skúške, ktorá nepotvrdila prítomnosť alkoholu v dychu. Žena vzhľadom na rozsah svojich zranení nebola schopná podrobiť sa dychovej skúške, preto jej v nemocnici na zistenie prítomnosti alkoholu dobrali biologický materiál.



"Celková škoda, ktorá pri dopravnej nehode vznikla, bola predbežne vyčíslená na 10.500 eur. Po zadokumentovaní vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví," doplnila Ivanová. Kto bol v tomto prípade vinníkom dopravnej nehody, a ako presne k nej došlo, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Polícia v súvislosti s týmto prípadom vyzýva motoristickú verejnosť na obozretnosť, sústredené sledovanie cestnej premávky a dôsledné dodržiavanie dopravných predpisov. "Len tak môžeme prispieť k vzájomnej bezpečnosti na cestách, no najmä, chrániť si to najcennejšie, čo máme – vlastný život," uzatvára hovorkyňa.