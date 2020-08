Spadnutý most v Spišskej Novej Vsi plánujú odstrániť budúci týždeň

Spišská Nová Ves 4. augusta (TASR) – Spadnutý chodníkový most v Spišskej Novej Vsi by mohli odstrániť do konca budúceho týždňa. Predpokladá to primátor Pavol Bečarik. Ako pre TASR povedal, v najbližších dňoch budú diagnostikovať stav ďalších mostov.



Podľa neho môžu nasadiť potrebnú technológiu až po statických posudkoch odborníkov, čo ovplyvňuje aj dovolenková sezóna. Náklady na odstránenie lávky, bez vyčíslenia poplatkov za uloženie jej zvyškov na skládku odpadu, odhaduje na 30.000 eur. „Uvidíme, v akej cene to bude, ale odhadujem, že väčšina sa bude dať recyklovať – okrem tej vrchnej časti,“ uviedol. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste predpokladá, že veľkú časť havarijných výdavkov preplatí štát.



Projekt obmedzenia dopravy s náhradným riešením pre peších by mal byť hotový tento týždeň. Na základe neho zrejme pre chodcov vyčlenia časť jedného jazdného pruhu mosta určeného pre motorové vozidlá, ktorý je vedľa toho spadnutého.



Primátor v súvislosti s príčinami pádu konštrukcie špekulovať nechce aj vzhľadom na to, že v prípade prebieha vyšetrovanie. „Znalci po prvotnej obhliadke hovorili o technológii, ktorá bola už v čase realizácie nešťastná. Podobných mostov sa robilo veľmi veľa, hlavne na východnom Slovensku. Nikto by si ani nebol pomyslel, že most s výškou železobetónového nosníka 1,4 metra, po ktorom nikdy nechodili autá, len ľudia, môže po 45 rokoch spadnúť,“ povedal.



Mesto rokovalo aj s firmou, ktorá sa venuje digitálnej diagnostike stavieb. Od stredy (5. 8.) má začať s pracovnými postupmi. „Na budúci týždeň by malo byť diagnostikovaných asi päť mostov, ktoré máme v správe a ktoré sú železobetónovej konštrukcie - nie však presne takej, ako ten spadnutý,“ dodal Bečarik.



V Spišskej Novej Vsi na ulici Starosaskej sa v piatok (31. 7.) v skorých ranných hodinách prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Udalosť si vyžiadala ľahké zranenia ženy, ktorá sa v tom čase nachádzala na moste.