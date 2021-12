Starý most v Spišskej Novej Vsi uzatvoria, dočasne tam bude nová lávka

Spišská Nová Ves 8. decembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi začali s prípravnými prácami na uloženie novej lávky na Starosaskej ulici. Z tohto dôvodu bude kompletne uzavretý tzv. starý most, teda jazdný pruh v smere od Leteckej ulice na Starosaskú ulicu ku križovatke. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.



Pre prebiehajúce práce tak nebude možné odbočovať pri vychádzaní od obchodného centra na Starosaskú ulicu vľavo, ale bude prikázaný smer vpravo na Leteckú ulicu. Taktiež pri vychádzaní zo Štúrového nábrežia bude možné odbočiť jedine vpravo. Chodci môžu použiť lávku nachádzajúcu sa vedľa bytového domu Panoráma. "Celá uzávera potrvá do doby uloženia oceľovej konštrukcie lávky na betónové základy. Následne budú prebiehať dokončovacie stavebné práce na dobudovaní prístupových chodníkov," dodáva radnica a zároveň žiada občanov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.



K zrúteniu starej lávky pre peších došlo ešte v lete minulého roka, mesto vtedy vyhlásilo mimoriadnu situáciu a spadnutý most dalo odstrániť. „Účelom lávky bude previesť pešiu a cyklistickú dopravu cez tok Hornádu, pričom dopravný priestor ohraničí zábradlie a zvýšená oceľová obruba. Šírka dopravného priestoru medzi zábradlím bude 2,8 metra,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby a dopravy na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Milan Mucha.



Súčasťou výstavby bude aj vybudovanie prístupových chodníkov. Zároveň bolo pri realizácii lávky nutné dodržať podmienku prechodu 100-ročnej vody, čo podľa Muchu do istej miery ovplyvnilo aj samotnú konštrukciu lávky. Predpokladané ukončenie stavebných prác je stanovené na druhú polovicu decembra. Náklady na realizáciu projektu sú vo výške viac ako 200.000 eur.