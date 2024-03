Umelú plochu na štadióne v Spišskej Novej Vsi chcú zmodernizovať

Spišská Nová Ves 11. marca (TASR) - Umelú trávnatú plochu na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi chcú zmodernizovať. Mesto sa v tejto súvislosti uchádza o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu. Riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák pre TASR potvrdil, že plocha je už niekoľko rokov po životnosti a je v havarijnom stave. Projekt si podľa zverejnenej zmluvy o dielo vyžiada viac ako 580.000 eur s DPH.



"V prípade, že budeme so žiadosťou o dotáciu úspešní, tak 64 percent nákladov bude financovaných z Fondu na podporu športu, ďalších 27 percent z dotácie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a zvyšok pôjde z vlastných zdrojov," uviedol Hovaňák. Dodal, že mesto už skôr uspelo so žiadosťou o financie zo SFZ na výmenu umelej trávnatej plochy vo výške 160.000 eur. "Bola by preto škoda nehľadať dodatočné finančné prostriedky a nezmodernizovať umelú trávu," zdôvodnil riaditeľ.



Plochu podľa neho využíva miestny futbalový klub, takisto verejnosť a aj okolité tímy, ktoré nemajú umelú trávu na odohranie zápasov v zimných a jarných mesiacoch. Už počas tejto zimy zistili, že hrateľnosť na umelom trávnatom ihrisku je značne obmedzená. "Futbalový klub odvádza dobrú prácu s deťmi a naším zámerom je poskytnúť im kvalitné a bezpečné podmienky," upozornil Hovaňák.



Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že zhotoviteľ má po odovzdaní staveniska pol roka na realizáciu diela. Okrem výmeny umelého trávnika je súčasťou projektu aj záchytné oplotenie športoviska, tribúna pre divákov a závlahový systém. Mesto bude projekt realizovať až v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu.