Spišská Nová Ves upozorňuje na uzávery ciest v súvislosti s trhom

Spišská Nová Ves 16. júla (TASR) - V Spišskej Novej Vsi finišujú s prípravami na tradičný Spišský trh, mesto v tejto súvislosti upozorňuje na uzávery niektorých ciest. Radnica na webe informovala, že bude kompletne uzavretá Letná ulica, a to od stredy 17. júla od 6.00 h až do nedele 21. júla do 20.00 h.



Uzatvoria sa aj komunikácie na Štefánikovom námestí, Zimnej ulici, Radničnom námestí a časti ulíc Ing. O. Kožucha, Elektrárenskej a Školskej. V tomto prípade obmedzenie potrvá od štvrtka 18. júla od 4.00 h až do nedele večer.



Mesto upozorňuje, že dôjde aj k zmene organizácie mestskej hromadnej dopravy. Zastávku Sídlisko Východ nahradí zastávka pri ihrisku Hotelovej akadémie, namiesto Radnice na Letnej a Zimnej ulici budú autobusy pristavené na Hviezdoslavovej ulici pri SPŠ technickej, respektíve pri materskej škole na Ulici J. Hanulu. Zastávky Štefánikovo námestie, Zimný štadión a Športová hala budú dočasne zrušené bez náhrady.



V poradí 69. ročník Spišského trhu sa začína vo štvrtok a vyvrcholí v nedeľu. Okrem predajných stánkov chystajú organizátori aj kultúrny program, vystúpia napríklad Kandráčovci, Lukáš Adamec či kapela Hex. Pripravené sú aj divadelné a folklórne vystúpenia, predstavia sa tiež šermiari.