Spišská Nová Ves v budove Reduty obnovuje koncertnú sieň

Spišská Nová Ves 1. apríla (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves sa snaží postupne pracovať na obnove budovy Reduty. Mestské kultúrne centrum (MKC) ako jej správca aktuálne realizuje opravné práce v secesnej koncertnej sieni. Zrekonštruovali už závesné navíjacie zariadenia kryštálových lustrov, drevenú podlahu a momentálne opravujú ozdobnú štukovú výzdobu nad pódiom, ktorá bola poškodená. Uviedla to pre TASR pracovníčka pre styk s médiami z tamojšieho mestského úradu Edita Gondová.



Napriek tomu, že všetky aktivity hlavnej činnosti MKC v oblasti kultúry boli pre pandémiu zastavené, podarilo sa im nájsť financie, aby koncertnú sieň opravili a skrášlili. Po dohode s primátorom mesta Pavlom Bečarikom v závere roka 2020 začali s rekonštrukciou závesných navíjacích zariadení lustrov, na ktorú radnica pridelila finančné prostriedky. Zo zdrojov mesta, ktoré dostáva MKC, boli ušetrené finančné prostriedky na ďalšie opravy. „Zabezpečilo sa vybrúsenie, tmelenie a lakovanie kazetovej podlahy. Kolektív pracovníkov MKC zároveň čistí a dáva do poriadku kryštálové lustre, dekoračné závesy, stoly a stoličky. Všetky tieto práce by sa mali ukončiť do konca apríla 2021,“ doplnila Gondová.



Ako ozrejmila, momentálne sa realizuje oprava ozdobnej štukovej výzdoby nad pódiom, ktorá bola poškodená, ďalej je v pláne vymaľovanie stĺpov a spodných častí v koncertnej sieni. Na tieto práce budú použité ušetrené finančné prostriedky. Podľa Gondovej v tomto období MKC žiada z prvej zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves financie na výrobu pochôdzkových lávok nad kupolami v podkroví, ktoré sú nutné z hľadiska bezpečnosti. Takisto je nutné riešiť podkrovie Reduty, vyčistenie od holubieho trusu, trvácne siete vo vežičkách a vyčistenie odkvapových rúr na celej Redute.



Keďže rozsiahla rekonštrukcia objektu Reduty si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, mesto sa už viackrát usilovalo o získanie dotácií z externých zdrojov. „V roku 2020 bolo úspešné s projektom Príprava komplexnej obnovy objektu Reduta – vypracovanie projektovej dokumentácie, na realizáciu ktorého získalo z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom čiastku 17.000 eur. Projektová dokumentácia je dôležitým podkladom pre uchádzanie sa o ďalšie externé zdroje,“ dodala Gondová.