V Spišskej Novej Vsi odhalia sochu na počesť husľového virtuóza

Spišská Nová Ves 12. decembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi odhalia sochu na počesť známeho husľového virtuóza. Ede Zathureczky, dvojnásobný laureát Kossuthovej ceny, sa v meste narodil pred 120 rokmi. Pracovníčka mestského úradu pre styk s médiami Edita Gondová informovala, že generálny konzulát Maďarska pokladá za dôležité uctiť si pamiatku medzinárodne uznávaných maďarských umelcov. Podporujúc miestnu iniciatívu sa tak v spolupráci s mestom rozhodol postaviť sochu pri príležitosti výročia narodenia tohto významného spišskonovoveského rodáka. Umelecké dielo vytvoril akademický sochár Márton Borbás.



"V roku 1917 sa Zathureczky presťahoval do Budapešti, kde ho napriek mladému veku prijali na Hudobnú akadémiu, do triedy Jenőa Hubayho. O päť rokov získal diplom, medzi rokmi 1923 a 1928 sa zúčastnil na viacerých koncertných turné v Taliansku a stal sa svetoznámym," priblížila Gondová. Virtuóz koncertoval vo Švajčiarsku, Holandsku i vo Veľkej Británii a začiatkom roku 1925 mal veľký úspech aj za oceánom. Účinkoval v New Yorku pod taktovkou Bruna Waltera. Jeho žiakom bol husľový virtuóz a hudobný pedagóg Mikuláš Jelinek, vedúci predstaviteľ súčasného slovenského interpretačného umenia.



Od jesene 1943 bol Zathureczky riaditeľom Hudobnej akadémie, kde pôsobil, až kým emigroval do Spojených štátov. "Tri roky po jeho vymenovaní do roku 1946 priniesli druhý rozkvet jeho tvorby. Jeho husle zazneli takmer vo všetkých významných koncertných sieňach Európy. Od akademického roka 1957/58 sa ujal vedenia odboru hra na husle na Indiana University v Bloomingtone, v máji 1959 však nečakane zomrel," dodala Gondová.



Pamiatku významného umelca si uctia v meste v stredu (13. 12.) popoludní odhalením sochy v parku pred Základnou umeleckou školou (ZUŠ) na Ulici J. Fabiniho, v blízkosti jeho niekdajšieho rodného domu. Po odhalení sochy sa bude na počesť rodáka konať slávnostný koncert v spišskonovoveskej Redute. Predstavia sa na ňom poslucháči Univerzity hudobného umenia Franza Liszta v Budapešti, mladý talentovaný huslista a učitelia miestnej ZUŠ.