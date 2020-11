Spišská Nová Ves 16. novembra (TASR) – V meste Spišská Nová Ves už funguje mobilné odberové miesto na antigénové testy. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



„Občania, ktorí sa chcú otestovať, môžu do konca tohto roka využiť mobilné odberové miesto pri letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi. To bude pre záujemcov otvorené v pracovné dni a sobotu od 9.00 do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h,“ uviedla samospráva s tým, že mobilné odberové miesto funguje najmä vďaka pomoci Slovenského Červeného kríža - Územného spolku Spišská Nová Ves.



Radnica doplnila, že o ďalších mobilných odberných miestach bude verejnosť priebežne informovať.