V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili gastroenterologické centrum

Spišská nová Ves 12. septembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi otvorili tento týždeň nové gastroenterologické centrum, vďaka čomu sa dokážu zdravotníci v rovnakom čase postarať o viac pacientov. Riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková uviedla, že nové pracovisko prispeje k rozvoju odboru gastroenterológie a endoskopických metód na diagnostiku a liečbu ochorení gastrointestinálneho traktu.



Investíciu nemocnica financovala z vlastných zdrojov, náklady sa vyšplhali na 370.000 eur. S prácami začali v novembri minulého roka a prvých pacientov vyšetrili ešte v auguste. "Ešte v roku 2015 realizoval gastroenterologické a endoskopické výkony v našom regióne len jeden lekár. V nemocnici sme gastroskopické ani kolonoskopické vyšetrenia nevykonávali a s pribúdajúcimi pacientmi, ktorí mali gastroenterologické problémy, sme cítili potrebu pokryť aj tento druh zdravotnej starostlivosti. Začínali sme s jedným lekárom a sestrou v malom priestore bývalej rádiodiagnostiky. Ročne nám však počet výkonov narastal a medicínske prostredie už nebolo vyhovujúce. Len v minulom roku sme realizovali 905 gastroskopií a 759 kolonoskopických vyšetrení," priblížila Šuláková.



Nové pracovisko tvorí recepcia, čakáreň, dve ambulancie, miestnosti na gastroskopie, kolonoskopie, ultrasonografiu, tzv. dospávacia časť a ďalšie obslužné miestnosti. Zázemie je vybavené novou medicínskou technikou. Vykonať by tam mohli až o 80 percent viac endoskopických výkonov.



"Slovensko sa, žiaľ, dlhodobo drží na prvých miestach svetového rebríčka s najčastejšie diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom. Ľudia často nedbajú na správnu životosprávu, prevenciu a majú veľa stresu, zároveň majú strach z vyšetrenia, ako je kolonoskopia. Individuálnym prístupom i použitím analgosedacie počas endoskopických vyšetrení sa snažíme strach u pacienta odstrániť," uviedla vedúca lekárka centra Lýdia Varmega. Prispieť majú k tomu podľa nej aj nové priestory. Pracovisko bude podľa riaditeľky slúžiť i na rozvoj a zvýšenie počtu výkonov o preventívne kolonoskopie, na ktoré mali doteraz zdravotníci len obmedzený priestor. V centre realizujú diagnostiku a liečbu všetkých ochorení tráviaceho traktu.



Generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Radoslav Čuha dodal, že v súčasnosti pripravujú v Spišskej Novej Vsi výstavbu nového nemocničného pavilónu a rekonštrukciu existujúceho monobloku z plánu obnovy. Ide o investíciu na úrovni 44,7 milióna eur a stavba by mala byť ukončená do júna 2026.