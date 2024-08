V nemocnici v Spišskej Novej Vsi začali práce na rekonštrukciu

Spišská Nová Ves 8. augusta (TASR) - V spišskonovoveskej nemocnici tento týždeň odštartovali stavebné práce na rozsiahlej rekonštrukcii. Riaditeľka Renáta Šuláková v tejto súvislosti informovala, že je potrebné sa pripraviť aj na isté obmedzenia, týkajúce sa najmä parkovania. V okolí nemocnice je treba počítať aj so zvýšeným výskytom nákladných vozidiel, hlučnosťou a prašnosťou, vyskytnúť sa môžu aj lokálne vibrácie. Samotná výstavba nového pavilónu by mala začať na jeseň.



Ešte koncom júna sa sieť Penta Hospitals Slovensko s Košickým samosprávnym krajom (KSK) definitívne dohodla na podmienkach investície tretieho najväčšieho projektu Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve. V rovnakom čase tiež vysúťažili hlavného zhotoviteľa stavby, ktorým je spoločnosť Adifex a spustili praktické prípravy. Tie v súčasnosti vystriedali prípravy samotných stavebných prác.



"Všetko robíme pre našich pacientov, a tak veríme, že aj toto obdobie spoločne zvládneme. Je dôležité podotknúť, že rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti zostáva takmer nezmenený, k dispozícii nebude len vodoliečba. Niektoré pracoviská, ako napríklad kardiologická ambulancia, denzitometria, FRO (fyziatricko-rehabilitačné oddelenia), sa v najbližšom období presunú do iných priestorov, aktuálne informácie pacienti získajú na recepcii," uviedla Šuláková. Dodala, že pacienti môžu naďalej parkovať na hlavnom návštevníckom parkovisku, ostatné parkovacie bloky však už nebudú k dispozícii. V tejto súvislosti žiada pacientov o trpezlivosť a aby čo najviac využívali verejnú dopravu.



Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlenilo na projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi 48 miliónov eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, pritom dosiahne 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko. Podľa aktuálneho harmonogramu bude do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s 34 lôžkami. Trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. Jeho kompletné dokončenie je naplánované do konca roka 2028. Nemocnica, aj po uvedenej investícii, má byť naďalej súčasťou majetku KSK.