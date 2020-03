V súvislosti s koronavírusom zasadal v Spišskej Novej Vsi krízový štáb

Spišská Nová Ves 10. marca (TASR) – V súvislosti s potvrdenými prípadmi nákazy novým koronavírusom na Slovensku zasadal v Spišskej Novej Vsi včera krízový štáb. Na schôdzi prijali viaceré opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu vírusu. Informoval o tom Peter Klein z referátu krízového riadenia s tým, že zasadnutie zvolal primátor mesta Pavol Bečarik po dohode s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Renátou Hudákovou.



„Situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica je dobrá a zatiaľ tu nebol potvrdený ani jeden prípad ochorenia COVID-19. Keďže sa však na Slovensku už vyskytli prvé prípady nového koronavírusu, cieľom prijatých opatrení je zabrániť jeho rozširovaniu,“ uviedla Hudáková. Odporučila preto postupovať v zmysle vyhlášok zverejnených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Vedenie mesta v rámci svojej kompetencie prijalo viaceré opatrenia. Primátor zakázal organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia na území mesta. Na základe rozhodnutia ÚVZ SR vydal zákaz návštev v domove dôchodcov a od 12. marca sa pozastavuje aj výdaj obedov pre externých odberateľov stravy bez rozvozu. Zároveň nariaďuje zvýšiť dezinfekciu priestorov mestského úradu a organizácií v pôsobnosti mesta. „Na zasadnutí riaditeľ spoločnosti eurobus informoval o zámere realizovať dezinfekciu vo vozidlách mestskej verejnej dopravy polymérovými prípravkami,“ doplnil Klein.



Osobitné nariadenia platia aj pre oblasť školstva. Podľa radnice majú školy v pôsobnosti mesta zabezpečiť zoznam žiakov a zamestnancov, ktorí sa za posledných desať dní vrátili z rizikových oblastí, ako napríklad Čína, Južná Kórea, Irán a Taliansko. Zároveň platí zákaz organizovať výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie či iné hromadné mimoškolské aktivity. Na mimoriadnej rade by mali pedagógovia prerokovať možnosti zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v domácich podmienkach žiakov a učiteľov.



Uvedené opatrenia sú platné až do odvolania. Situáciu z dôvodu nového koronavírusu vedenie mesta pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky a na sociálnej sieti.