V Spišskej Novej Vsi súvislosti s koronavírusom zasadal krízový štáb

Spišská Nová Ves 11. marca (TASR) – V súvislosti s potvrdenými prípadmi nového koronavírusu na Slovensku sa dnes uskutočnilo ďalšie zasadnutie krízového štábu v Spišskej Novej Vsi. „Vedenie mesta v rámci svojej kompetencie prijalo nové opatrenia, ktoré sú platné až do odvolania,“ uviedol z referátu krízového riadenia Peter Klein.



Hlavný hygienik SR upozorňuje občanov, že sú povinní oznámiť lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky dôležité okolnosti na predchádzanie vzniku a šírenia nového koronavírusu. Pri porušení hrozí pokuta až do výšky 1659 eur. Úrad verejného zdravotníctva zároveň zverejnil zoznam mobilných telefónnych čísel oddelení epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Telefónny kontakt na RÚVZ v Spišskej Novej Vsi je 0911 639 010.



Mesto v rámci svojej kompetencie uzatvára všetky zariadenia, ktoré sú v jeho majetku. Ide o športovú halu, zimný, futbalový a atletický štadión, tenisové kurty, kolkáreň a tiež všetky kultúrne ustanovizne. Ďalej pozastavuje športovú prípravu žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mimo priestorov školských objektov. Do 13. marca nariaďuje ukončiť v školách činnosť vo všetkých záujmových krúžkoch.



Turistické informačné centrum bude tiež uzatvorené, v prípade potreby je možné s pracovníkmi komunikovať telefonicky alebo emailom. Samospráva ďalej upozorňuje, že občania majú možnosť uhradiť miestne dane a poplatky aj na poštách prostredníctvom čiarového kódu. Termín úhrady dane z nehnuteľností a za psa sa posúva až do 30. apríla. Mesto tiež odporúča zvážiť účasť na svadobných a smútočných obradoch v priestoroch radnice a domu smútku.



Situáciu v súvislosti s novým koronavírusom vedenie mesta pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky a na sociálnej sieti.