Základová doska nového pavilónu v Spišskej Novej Vsi je takmer hotová

Spišská Nová Ves 24. januára (TASR) - Základová doska nového pavilónu spišskonovoveskej nemocnice je takmer dokončená, práce pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Informovala o tom PR manažérka siete Penta Hospitals Slovensko Bianka Krejčíová s tým, že dokončené sú hrubé terénne úpravy a na základovej doske realizujú aj prvé zvislé stĺpy, čím vznikajú i prvé steny.



Stavebné práce spustil v polovici septembra minulého roka a súbežne začali aj s rekonštrukčnými prácami v pôvodnej budove. Ide o tretí najväčší projekt spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR v slovenskom zdravotníctve. Nová nemocnica aj po zrealizovaní investície zostane naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja (KSK). "Spádová oblasť tu má vyše 124.000 pacientov. Teší ma, že práce napredujú, pretože výstavba nového pavilónu výrazne skvalitní akútnu zdravotnú starostlivosť v regióne. Verím však, že pritiahne aj ďalších kvalitných lekárov a zdravotníkov. Robíme všetko pre to, aby sa nemocnice vo vlastníctve župy v spolupráci so sieťou modernizovali v celom kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Súčasťou výstavby je aj stovka geotermálnych vrtov s hĺbkou 150 metrov. Tie budú súčasťou systému tepelného čerpadla, ktoré bude ekologicky zabezpečovať chladenie i kúrenie v nemocnici. Zhotovený je už aj gabiónový oporný múr, ktorý bude potrebný pre neskoršie budovanie príjazdovej cesty k nemocnici. V najbližších mesiacoch budú práce pokračovať betonážou skeletu jednotlivých podlaží novej budovy.



Investor robí maximum preto, aby v júni 2026 sprevádzkovali zrekonštruovanú časť nemocnice a trojpodlažný pavilón dostavali do úrovne hrubej stavby. "Jeho kompletné dokončenie je následne naplánované do konca roka 2028," uviedol generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha. Budova nového nemocničného pavilónu bude mať tri nadzemné podlažia a nulté podlažie. Nachádzať sa v nej bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vrátane novej pôrodnice, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály, jednodňová chirurgia a centrálna sterilizácia.



V rámci stavebných prác pokračujú v nemocnici aj s rekonštrukciou existujúceho monobloku, kde vznikne nové chirurgické lôžkové oddelenie. Prestavba pôvodných priestorov je realizovaná nanovo od železobetónového skeletu. "Momentálne už inštalujú nové sadrokartónové konštrukcie, ktoré vytvoria miestnosti v dispozícii budúceho nového oddelenia chirurgie. V najbližších mesiacoch budú tiež pokračovať výmenou okien a prípravou vzorovej izby," doplnila Krejčíová. Celkovo sa na oddelení bude nachádzať 14 nových dvojlôžkových a šesť jednolôžkových izieb. Vytvoria tam aj zázemie pre lekárov, seminárnu miestnosť či modernú izbu pre sestry.