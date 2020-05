Spišská Nová Ves zrušila podujatia a sprístupnila ďalšie objekty

Spišská Nová Ves 20. mája (TASR) – Od 1. júna budú môcť návštevníci v sprísnenom režime opätovne vystúpiť do kostolnej veže. Zároveň sa predlžujú aj otváracie hodiny turistického informačného centra. Všetky kultúrne podujatia plánované do konca augusta sa rušia. Rozhodli o tom členovia krízového štábu v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa stretli v utorok (19. 5.) v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení v rámci štvrtej fázy. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová.



Približuje, že s účinnosťou od 1. júna predlžuje Turistické informačné centrum v Spišskej Novej Vsi otváracie hodiny pre verejnosť. K dispozícii bude v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 17.00 h a v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 h. Zároveň budú v sprísnenom režime opätovne organizovať výstupy do veže rímsko-katolíckeho farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie. „Tie budú pre záujemcov k dispozícii počas pracovných dní o 11.00, 13.00 a 15.00 h a v sobotu o 10.00 a 12.00 h. V súvislosti s mimoriadnou situáciou však bude môcť vežu navštíviť v rámci jedného výstupu iba maximálne dvojčlenná skupina alebo rodina žijúca v spoločnej domácnosti za dodržania hygienických opatrení,“ uviedla Gondová.



Ako ozrejmila, krízový štáb v Spišskej Novej Vsi rozhodol aj o zrušení všetkých tohtoročných hromadných kultúrnych podujatí – Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Mesto plné detí, Spišský trh, Medzinárodný festival Živé sochy, Dni mesta a Trh ľudových remesiel. Udialo sa tak aj v súvislosti s vyjadrením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý v rámci uvoľňovania opatrení uviedol, že hromadné podujatia nad 1000 ľudí zrejme tento rok nebudú povolené.



Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi spúšťa prevádzku Domu kultúry Mier. Program a spôsob fungovania v najbližších dňoch zverejnia na webovej stránke www.mkc.snv.sk.



Spišskonovoveský mestský útulok od 1. júna povoľuje prechádzky so psami v sobotu a v nedeľu. Vyzdvihnutie psa na tento účel je možné v čase od 10.00 do 10.15 h a jeho odovzdanie od 11.45 do 12.00 h.