Spišská Stará Ves bude prevádzkovať denný stacionár

Spišská Stará Ves 15. novembra (TASR) - Mesto Spišská Stará Ves v Kežmarskom okrese bude prevádzkovať denný stacionár s ambulantnými sociálnymi službami komunitného charakteru. Samospráva získala na tento zámer dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Primátor Ján Kurňava pre TASR uviedol, že hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia jestvujúceho objektu, pričom sa počíta s vybudovaním zariadenia s kapacitou minimálne 12 klientov.



S výstavbou sa začne po ukončení verejného obstarávania na jar budúceho roka. Primátor predpokladá, že stavebné práce začnú v apríli a ukončené by mali byť do novembra 2023. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške viac ako 447.000 eur, pričom mesto prispieva čiastkou asi 22.000 eur.



"Zariadenie bude zriadené v doteraz nevyužívanej budove školskej infraštruktúry. Budeme tam poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných, ak je ich stupeň odkázanosti najmenej III," priblížil Kurňava. Okrem toho tam klienti získajú sociálne poradenstvo i sociálnu rehabilitáciu. Využiť môžu aj ubytovanie, stravovanie s výdajňou, upratovanie a ďalšie služby a v stacionári sa zamerajú aj na záujmové aktivity.



"Jedným z cieľov je poskytovanie nových, moderných a hlavne inovatívnych služieb, ktoré budú flexibilné a budú spĺňať požiadavky a potreby klientov, ktoré sú už v iných krajinách Európskej únie samozrejmosťou. Projekt vytvára priestor na podporu práce s rodinou a blízkymi osobami," doplnil primátor s tým, že vízia je zameraná na individualitu klienta a na jeho potreby. Konkrétne aktivity zamerané na začlenenie prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti budú realizované pomocou integračných a inkluzívnych aktivít z oblasti kultúry, športu, komunity alebo aktivitami s dobrovoľníkmi, v pracovnom živote. "Dôležitá je aj aktivizácia klienta a jeho zapojenie do života v komunite. Seniori majú veľký potenciál uplatniť svoje skúsenosti v prospech celej komunity," upozornil Kurňava.