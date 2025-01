Spišská Stará Ves sa spamätáva z tragédie

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po útoku nožom na gymnáziu (v pozadí vpravo oranžová farba) v meste Spišská Stará Ves (okres Kežmarok) vo štvrtok 16. januára 2025. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po útoku nožom pred budovou gymnázia (nie je na snímke) v meste Spišská Stará Ves (okres Kežmarok) vo štvrtok 16. januára 2025. Po útoku hlásia dvoch mŕtvych. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Spišská Stará Ves 17. januára (TASR) - Mestečko Spišská Stará Ves sa spamätáva zo štvrtkovej (16. 1.) tragédie, pri ktorej po útoku nožom zomreli študentka a zástupkyňa riaditeľky miestneho gymnázia, ďalšia študentka leží v popradskej nemocnici. Primátor Ján Kurňava pre TASR uviedol, že sú stále v šoku z toho, čo sa stalo. Je to podľa neho tragédia pre celý región. V škole pravdepodobne útočil 18-ročný študent, motív jeho činu nateraz nie je známy.priblížil Kurňava.Osobne do kontaktu so študentom, ktorý je podozrivý z útoku, nikdy neprišiel, keďže nemá v meste trvalý pobyt. Potvrdil však, že mladík mal individuálny študijný plán a nechodil do školy pravidelne.dodal primátor.Pripomenul, že Spišská Stará Ves je malé mesto, Zamagurie je pokojný región a doteraz sa tam takáto tragédia neodohrala.uzavrel Kurňava.K útoku v škole došlo pred 13.00 h, podozrivý študent následne ušiel do blízkych lesov. Polícii sa ho podarilo zadržať asi o hodinu. Policajný prezident Ľubomír Solák vo štvrtok uviedol, že po útoku bolo viac ľahko zranených osôb, ich počet ale nespresnil. Mladík nie je podľa generálneho prokurátora Maroša ŽilinkuZatiaľ podľa neho nie je jasné, aký trest mu hrozí, keďže právna kvalifikácia skutku zatiaľ nie je definitívne uzavretá. Pracuje sa s kvalifikáciou obzvlášť závažného zločinu vraždy a nevylúčil ani úkladnú vraždu. Motív páchateľa bude predmetom vyšetrovania.