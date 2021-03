Spišská Stará Ves ponúka pomoc s nákupom občanom v núdzi

Spišská Stará Ves 11. marca (TASR) - Mesto Spišská Stará Ves ponúka pomoc občanom v núdzi s nákupom potravín, drogérie a liekov. Informuje o tom samospráva na svojej webovej stránke.



Túto službu môžu využiť seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelí ľudia a tiež občania v domácej karanténe. „Nákup je možné objednať telefonicky prostredníctvom zamestnancov mesta na telefónnych číslach 0949 854 387 a 0903 413 004,“ priblížila radnica.



Ako ďalej ozrejmila, V Spišskej Starej Vsi sa bude opäť testovať na ochorenie COVID-19 od piatka do nedele (12. – 14. 3.) v čase od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 19.00 h. Odberné miesto je zriadené v Kultúrnom dome, pričom vstup je z bočnej strany – vchod do knižnice.



Radnica pripomenula, že na odber je potrebné sa vopred objednať cez rezervačný formulár na services.bookio.com/dom-kultury-spisska-stara-ves/widget?lang=sk. Pre občanov, ktorí majú problém s registráciou, respektíve sa nemôžu objednať elektronickou formou, je možnosť objednávania telefonicky na číslach 0911 016 190, 0910 253 979 a 0903 023 335.