Práce na zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi pokračujú

Spišská Stará Ves 14. apríla (TASR) - V týchto dňoch sa realizujú rekonštrukčné práce v časti zdravotného strediska v Spišskej Starej Vsi, kde ordinovali všeobecní lekári. TASR o tom informoval primátor mesta Ján Kurňava s tým, že práce začali už začiatkom marca a rozpočet na celkovú rekonštrukciu strediska je vo výške 855.000 eur.



Podľa primátora budú postupne zrekonštruované všetky povrchové úpravy, ako sú obklady, nátery, podlahy, okná a dvere vrátane vonkajšej fasády a obnovou prejde aj strecha. „Dôjde k realizácii nových rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky, elektroinštalácie a celá budova bude zateplená. Z prednej časti sa vybuduje bezbariérová vstupná rampa a vo vnútri budovy bude inštalovaný osobný výťah,“ konkretizoval Kurňava.



Primátor dodáva, že podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia zrealizovaná do 18 mesiacov, dodávateľ však predpokladá, že kompletné práce sa podarí dokončiť do konca tohto roka. Tento projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo zdravotníctva SR.