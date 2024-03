V lese pri obci Spišská Teplica vybudovali novú kalváriu

Spišská Teplica 11. marca (TASR) - V lese pri obci Spišská Teplica neďaleko Popradu vybudovali novú kalváriu s výhľadom na Vysoké Tatry. Ide o súčasť projektu "Cisterciáni pod Tatrami - spoločné korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice", ktorý samospráva realizovala spolu s poľskými partnermi. Starosta obce Radoslav Šeliga pre TASR uviedol, že príjemná rekreačná i pútnická lokalita sa nachádza v extraviláne v smere na Vápenicu. Okrem peších či cyklistov je prístupná aj pre imobilných, prípadne rodiny s kočíkmi.



Pútnické miesto so 14 zastaveniami vrátane kaplnky je v strmšom svahu a pripomína Ježišovo umučenie i jeho zmŕtvychvstanie. "Na drevených nosných konštrukciách sú kamenné dosky s vyobrazením jednotlivých zastavení. Je to v príjemnom prostredí, v lesíku, kalvária je bezbariérová a je pomerne ľahké ju nájsť vďaka smerovníkom," uviedol starosta. Pútnické miesto, ktoré doposiaľ v obci chýbalo, vybudovali koncom minulého roka, v týchto dňoch tam plánujú ešte zrealizovať menšie terénne úpravy. Celkové náklady presiahli podľa starostu 45.000 eur.



Kalvária je súčasťou väčšieho projektu, ktorý obec realizovala vlani. "Celkové náklady tam boli 1,2 milióna eur, 450.000 eur stálo nové múzeum a ďalšie prostriedky šli na kalváriu, dažďovú záhradu, revitalizáciu parku, informačné tabule a smerovníky," vymenoval starosta s tým, že všetky aktivity sa im podarilo ukončiť v stanovenom termíne. Keďže bol projekt financovaný z prostriedkov Interreg v programovacom období 2014 - 2020, všetky prostriedky museli vyčerpať do konca roka 2023.



V múzeu, ktoré vzniklo vo viac ako storočnej budove v centre obce, je pripravená aj nová expozícia miestnych pamätihodností. Sprístupniť by ju chceli pre verejnosť koncom marca. "Veľký záujem je už teraz z radov našich občanov, ktorí to chcú vidieť. Mali by tam prebiehať aj vyučovacie hodiny našej školy, budeme tam realizovať prehliadky s lektormi, na ktoré si však treba vytvoriť rezerváciu," dodal Šeliga. Ide podľa neho o unikátne múzeum, chcú tam tiež organizovať tvorivé dielne, workshopy či prezentovať výrobu domáceho papiera, ktorý má v Spišskej Teplici slávnu históriu.