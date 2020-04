Nemocnica hospitalizovala ďalších klientov Seniorparku zo Sp. Bystrého

Spišské Bystré 17. apríla (TASR) – V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 u jedného z klientov zariadenia sociálnych služieb Seniorpark v Spišskom Bystrom sú v nemocnici hospitalizovaní ďalší traja klienti a jedna klientka, ktorá je dialyzovaná s účelom preventívneho testovania. TASR to potvrdila riaditeľka Seniorparku Adela Dovalovská.



Prvý prípad bol potvrdený tento týždeň u viac ako 90-ročného muža, v súčasnosti je hospitalizovaný v prešovskej nemocnici. "Klient bol jedným z dvoch, ktorí boli 31. marca prevážaní sanitkou na urologickú ambulanciu do nemocnice v Poprade," uviedla Dovalovská. Klientov, s ktorými prišiel do styku, otestujú.



"Jeden z klientov hospitalizovaný vo štvrtok (16. 4.) s horúčkou je druhým z klientov, ktorí navštívili spomínanú urologickú ambulanciu," povedala Dovalovská. Doplnila, že ostatní klienti v zariadení nevykazujú známky ochorenia.



V zariadení zaviedli protiepidemické opatrenia podľa nariadení hygienikov, VÚC, ministerstva práce sociálnych vecí rodiny a ministerstva zdravotníctva. "Niektoré sme zaviedli podľa vlastného uváženia ešte niekoľko dní skôr, ako vyšlo samotné nariadenie," skonštatovala Dovalovská. Zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí zariadeniu pomáhajú.



O 34 klientov sa v Seniorparku stará 24 zamestnancov. Klienti sú aktuálne izolovaní a platí zákaz návštev.