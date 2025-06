Spišské divadlo chystá detský tábor Hrdinovia na doskách

Spišská Nová Ves 13. júna (TASR) - Spišské divadlo (SD) v Spišskej Novej Vsi chystá počas letných prázdnin detský tábor pod názvom Hrdinovia na doskách. Pilotný projekt ponúkne deťom od sedem do 11 rokov príležitosť rozvíjať svoju kreativitu a schopnosti prostredníctvom vzdelávacích a tvorivých aktivít priamo v divadle. Informovala o tom hovorkyňa SD Veronika Fitzeková.



„Sme divadlo pre deti a mládež, mladí diváci majú v tvorbe nášho divadla výsadné postavenie. Našou túžbou je s touto skupinou koncepčne a systematicky pracovať. Prostredníctvom tábora chceme deti priviesť k divadlu, predstaviť im zákulisie, tvorivé procesy a rozvíjať ich fantáziu,“ vysvetľuje význam tábora umelecký šéf Viktor Kollár.



Cieľom tábora je podľa hovorkyne podporiť záujem detí o kultúru a umenie, rozvoj komunikačných schopností i sebavedomia. Deti sa v rámci programu aktívne zapoja do procesu tvorby príbehu inšpirovaného rozprávkami SD, miestnou kultúrou a históriou. Počas piatich dní budú pripravovať predstavenie, ktoré predvedú na konci tábora. Spolu s hercami si budú môcť vyskúšať, aké je to stáť na divadelných doskách, či na chvíľu zažiť atmosféru skutočného divadla a jeho zákulisia.



Tábor sa uskutoční od 30. júna do 4. júla a program je rozdelený do základných tematických okruhov. Zahŕňa prehliadku divadla a garderóby, deti sa zoznámia so základnými divadelnými technikami a prácou s hercami, naučia sa základy hudobnej tvorby a vyskúšajú si rôzne hudobné nástroje. „Spoznajú aj prácu scénografov, skúsia si výrobu divadelných rekvizít a tvorbu umenia z recyklovateľných materiálov. Účastníci si počas tábora vytvoria vlastné postavy a príbehy,“ priblížila hovorkyňa.



Kollár verí, že sa z projektu stane tradícia, pretože si aj vďaka tomu divadlo vychováva divákov a ukazuje rodičom, že divadelníkom záleží na podpore miestnej komunity. „Letný tábor nie je len jednorazové podujatie, ale investícia do budúcnosti - budúcnosti detí aj budúcnosti samotného divadla,“ uzatvára riaditeľ Radovan Michalov.