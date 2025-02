Spišské divadlo chystá novú inscenáciu

Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) - Spišské divadlo (SD) v týchto dňoch začalo skúšobný proces novej inscenácie. Hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková informovala, že dokumentárna dráma s názvom Metropolka prináša strhujúce životné príbehy obetí totalitných režimov, z ktorých osobitne vyniká osud herečky Dalmy Holanovej Špitzerovej.



"Nedávno sme si pripomenuli 100. výročie jej narodenia. Téma inscenácie úzko nadväzuje na tému 34. divadelnej sezóny SD, ktorou je rešpekt," uviedla Fitzeková. Pripravovanú hru budú charakterizovať tri "ostrovy slobody" v troch rozličných obdobiach. Prvým je multifunkčný kultúrny priestor Metropolka v 30. rokoch, druhým je zberný tábor v Novákoch počas vojny a tretím kabaret Tatra revue v 60. rokoch 20. storočia. Všetky tri sú pevným bodom v zlomových chvíľach dejín a so všetkými bola spojená práve herečka Dalma Špitzerová.



"Prvotná myšlienka vznikla asi pred dvoma rokmi. Na diskusiu do divadla prišla Soňa Gyarfašová, ktorá zbiera autentické príbehy 20. storočia obetí totality a ľudí, ktorých obdobie poznačilo. Aktívne ich vyhľadáva, prípadne ich potomkov, nahráva a dokumentuje. S Milom Kráľom sme išli po týchto stopách, a tak vznikol príbeh inšpirovaný skutočnými osudmi, ktorý sa odohráva na priesečníku dejín a svetov," priblížil vznik inscenácie režisér a umelecký šéf divadla Viktor Kollár. Kráľ je zároveň spoluautorom hudby a predstaviteľom jednej z postáv Juraja Špitzera v staršom veku.



Súčasťou inscenácie je živá kapela, ktorá bude celý čas na pódiu. "Tvorivý tím dopĺňajú výrazné divadelné osobnosti z externého prostredia, držitelia ocenenia Dosky - scénu navrhol Michal Lošonský a kostýmy Katarína Holková," doplnila hovorkyňa. Mladú Dalmu stvárni Kristína Kotarbová a herečku v staršom veku Mária Brozmanová. Mladého Juraja Špitzera si zahrá Filip Brišák. V hre sa predstavia aj ďalší herci umeleckého súboru SD.



"Divákom ponúkneme náročný žáner - dokumentárny kabaret. Otvárame tému, ktorá nie je ľahká. Napriek tomu je to téma, ktorá si rozhodne zaslúži našu pozornosť," upozornil Kollár. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Premiéra inscenácie je naplánovaná na začiatok mája.