Spišské divadlo chystá posledný literárny večer v aktuálnej sezóne

Spišská Nová Ves 28. mája (TASR) - Spišské divadlo (SD) v Spišskej Novej Vsi pripravuje posledný literárno-hudobný večer „To tu ešte nebolo“ v aktuálnej divadelnej sezóne. V stredu o 19.00 h v štúdiu SD privíta hostiteľ Milo Kráľ emeritnú gymnaziálnu dejepisárku a regionálnu historičku Ruženu Kormošovú. Informovala o tom hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková s tým, že večer bude venovaný Spišu a jeho fascinujúcej histórii.



Kormošová má ako autorka, spoluautorka a zostavovateľka za sebou 30 kníh a viac ako 60 rôznych odborných štúdií a článkov. Za poznaním histórie podnikla cesty do viacerých krajín vrátane Izraela a Číny. Jej literárna kariéra sa začala pred viac ako štvrťstoročím, keď do Spišských hlasov napísala sériu 40 článkov o osobnostiach regiónu. Nasledovala spolupráca pri dokumentovaní prvých dejín miest a obcí na Spiši a postupne začala objavovať nespracované alebo nové témy v dejinách regiónu.



„Mojou vášňou je objavovať biele miesta histórie nášho regiónu a mesta, v ktorom som sa narodila. Snažila som sa bádať dejiny Židov, príbehy a osudy židovských žiakov, židovských rodín zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Ďalším bielym miestom je Milan Rastislav Štefánik a jeho spätosť so Spišom, alebo dejiny školstva a pedagogiky,“ priblížila Kormošová, ktorá sa tiež aktívne zapája do popularizácie spracovávaných tém a záchrany kultúrneho a historického dedičstva. „Roky bádania mi potvrdzujú, že história nie sú len fakty, ale aj príbehy ľudí a vzťahy medzi nimi. Pátranie a bádanie v našich regionálnych dejinách je ako detektívka,“ skonštatovala Kormošová.



Nový formát komorných diskusií zaviedlo SD vlani v septembri. Po úvodných piatich literárnych večeroch plánujú v sérii pokračovať aj v ďalšej sezóne. „Vidíme v tom zmysel. Prezentovali sme zaujímavých hostí, ktorí majú čo povedať. Každý z nich bol výnimočný a priniesol niečo svoje a úplne rozdielne,“ zhodnotil umelecký šéf divadla Viktor Kollár. Do štúdia SD zavítali Daniel Majling, Jozef Karika, Braňo Jobus či Dominika Sakmárová.