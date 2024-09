Spišské divadlo chystá štyri premiéry, hosťom bude Milo Kráľ

Spišská Nová Ves 17. septembra (TASR) - Spišské divadlo (SD) chystá v novej sezóne štyri premiéry. Hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková informovala, že hosťujúcim členom súboru bude tentoraz Milo Kráľ. Témou v poradí 34. sezóny je "rešpekt".



"Rešpekt voči našim tradíciám, marginalizovaným skupinám, voči novým prúdom a témam, ktoré by sme mohli pustiť do nášho života," konkretizoval umelecký šéf divadla Viktor Kollár. Až tri z premiérových inscenácií, ktoré chystajú, sú autorské a vznikajú priamo pre SD. "Na jednej strane je to vynikajúce, dávame priestor mladým a novým tvorcom, prinesieme doteraz nespracované a neošúchané témy. Na druhej strane ideme do veľkého rizika, pretože netušíme, ako tieto projekty prijmú diváci. Spišské publikum je prajné a ústretové, preto ho nechceme z divadla vyhnať, zároveň chceme zdvíhať úroveň súboru, repertoáru, divadla aj návštevníkov," skonštatoval Kollár.



Prvou premiérou je projekt My a tí druhí v réžii Martina Bašistu. Po prestávke v minulej sezóne prinesie divadlo detským divákom aj novú rozprávku Mimi a Líza. Ďalší projekt s pracovným názvom Metropolka má ambíciu zachytiť osudy neznámych ľudí, ktorí prežili všetky doterajšie totality na Slovensku. Poslednou premiérou sezóny bude podľa Fitzekovej jedna z najhrávanejších hier Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon.



Divadlo pripravuje aj nové paralelné nedivadelné projekty, jedným z nich sú hudobno-literárne večery s Milom Kráľom s názvom To tu ešte nebolo. "Projekt v intímnom a čarovnom prostredí Štúdia SD prinesie kombináciu hudby, literatúry a divadla. Milo Kráľ, ako hostiteľ večera, predstaví zaujímavých literárnych autorov našej doby a diváci sa môžu tešiť aj na tematickú hudbu," vysvetlil Kollár.



Riaditeľ SD Radovan Michalov potvrdil, že príprava novej sezóny nebola jednoduchá, chcú však zaujať všetkých milovníkov umenia. SD je profesionálne divadlo s činohernou a alternatívnou scénou a dvoma hracími priestormi. V uplynulej sezóne uviedlo rovnako štyri premiéry a odohralo 166 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 31.000 divákov.