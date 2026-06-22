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Spišské divadlo ocenilo umelcov a osobnosti kultúrneho života
Súčasťou programu boli aj ukážky z tvorby Spišského divadla a pripomenutie aktivít, ktorými divadlo počas sezón prekračuje hranice javiska.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 22. júna (TASR) - Spišské divadlo v nedeľu (21. 6.) ukončilo svoju 35. divadelnú sezónu tretím ročníkom galavečera Zlatá labuť. Počas podujatia odovzdalo ocenenia najúspešnejším umelcom, inscenáciám a osobnostiam kultúrneho života za uplynulé dve sezóny. Divadlo, ktoré je kultúrnou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), chcelo galavečerom zároveň poďakovať tvorcom, divákom a partnerom. TASR o tom informovala vedúca úseku marketingu a komunikácie divadla Michaela Rafajová.
„Dobré divadlo nevzniká len na javisku. Stoja za ním desiatky ľudí, množstvo energie, odvahy a chuti prinášať publiku nové príbehy. Zlatá labuť je krásnou príležitosťou poďakovať sa všetkým, ktorí robia zo Spišského divadla miesto, kam sa diváci radi vracajú,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Súčasťou programu boli aj ukážky z tvorby Spišského divadla a pripomenutie aktivít, ktorými divadlo počas sezón prekračuje hranice javiska.
„Zlatá labuť je pre nás príležitosťou zastaviť sa a oceniť všetkých, ktorí tvoria príbehy nášho divadla. Nie sú to len herci a ľudia na javisku, ale aj všetci tí, ktorí zostávajú pred divákmi často neviditeľní a napriek tomu sú pre fungovanie divadla nenahraditeľní,“ uviedol riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov.
O troch diváckych cenách rozhodovali samotní návštevníci, ktorí počas sezóny hlasovali za svoje obľúbené herecké osobnosti a inscenáciu. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Ocenenie za najobľúbenejšieho herca si odniesol Jozef Novysedlák. Najobľúbenejšou inscenáciou podľa hlasovania divákov sa stala Metropolka.
Súčasťou galavečera bolo aj prvé udelenie Ceny za prínos v oblasti kultúry mesta Spišská Nová Ves. Prvým laureátom tohto ocenenia sa stal výtvarník, hudobník, textár a výrazná osobnosť kultúrneho života v meste Emil Labaj.
Počas večera riaditeľ divadla odovzdal aj tri Ceny riaditeľa Spišského divadla. Prvá z nich patrila projektu literárno-hudobných večerov To tu ešte nebolo. Za ich atmosférou a úspechom stojí aj hostiteľ Milo Kráľ. Cenu riaditeľa za mimoriadne umelecké výkony v uplynulých dvoch sezónach získala Kristína Kotarbová, pričom zaujala najmä stvárnením postavy mladej Dalmy Špitzerovej v inscenácii Metropolka. Tretiu cenu riaditeľa získal Mikuláš Dzurík za mimoriadny umelecký výkon v sezóne v inscenácii Náš priateľ René.
„Dobré divadlo nevzniká len na javisku. Stoja za ním desiatky ľudí, množstvo energie, odvahy a chuti prinášať publiku nové príbehy. Zlatá labuť je krásnou príležitosťou poďakovať sa všetkým, ktorí robia zo Spišského divadla miesto, kam sa diváci radi vracajú,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Súčasťou programu boli aj ukážky z tvorby Spišského divadla a pripomenutie aktivít, ktorými divadlo počas sezón prekračuje hranice javiska.
„Zlatá labuť je pre nás príležitosťou zastaviť sa a oceniť všetkých, ktorí tvoria príbehy nášho divadla. Nie sú to len herci a ľudia na javisku, ale aj všetci tí, ktorí zostávajú pred divákmi často neviditeľní a napriek tomu sú pre fungovanie divadla nenahraditeľní,“ uviedol riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov.
O troch diváckych cenách rozhodovali samotní návštevníci, ktorí počas sezóny hlasovali za svoje obľúbené herecké osobnosti a inscenáciu. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Ocenenie za najobľúbenejšieho herca si odniesol Jozef Novysedlák. Najobľúbenejšou inscenáciou podľa hlasovania divákov sa stala Metropolka.
Súčasťou galavečera bolo aj prvé udelenie Ceny za prínos v oblasti kultúry mesta Spišská Nová Ves. Prvým laureátom tohto ocenenia sa stal výtvarník, hudobník, textár a výrazná osobnosť kultúrneho života v meste Emil Labaj.
Počas večera riaditeľ divadla odovzdal aj tri Ceny riaditeľa Spišského divadla. Prvá z nich patrila projektu literárno-hudobných večerov To tu ešte nebolo. Za ich atmosférou a úspechom stojí aj hostiteľ Milo Kráľ. Cenu riaditeľa za mimoriadne umelecké výkony v uplynulých dvoch sezónach získala Kristína Kotarbová, pričom zaujala najmä stvárnením postavy mladej Dalmy Špitzerovej v inscenácii Metropolka. Tretiu cenu riaditeľa získal Mikuláš Dzurík za mimoriadny umelecký výkon v sezóne v inscenácii Náš priateľ René.