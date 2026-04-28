Spišské divadlo pokračuje v príprave pouličného divadla
Autor TASR
Spišská Nová Ves 28. apríla (TASR) - Spišské divadlo (SD) pokračuje v príprave originálneho projektu pouličného divadla Gulliverove cesty a za týmto účelom nedávno zorganizovalo trojdňový odborný workshop. Ten nadviazal na marcové stretnutie v poľskom meste Rabka-Zdrój. Školenia sa zúčastnili interní divadelníci z oboch partnerských inštitúcií - Spišského divadla aj poľského Teatr Lalek Rabcio - a zároveň aj externí spolupracovníci. Informovala o tom vedúca úseku marketingu a komunikácie SD Michaela Rafajová.
„Workshop bol zameraný na vzdelávanie v témach súčasného autorského divadla, pantomímy, pohybového a objektového divadla a predstavoval dôležitý krok smerom k finálnej podobe pripravovanej inscenácie,“ uviedla Rafajová. Tvorcovia sa tentoraz sústredili na konkrétnu tvorbu javiskového materiálu, hľadanie vlastného výrazového jazyka a prehlbovanie kolektívneho tvorivého procesu. Workshop viedli osobnosti slovenského nonverbálneho a pouličného divadla - Miro Kasprzyk, Filip Hajduk a Ondrej Jakubčák.
„Takéto stretnutia sú pre nás kľúčové. Umožňujú nielen zdieľať skúsenosti, ale aj budovať spoločný jazyk inscenácie. Po inšpiratívnej a výskumnej skúsenosti z Poľska sme sa teraz posunuli k hľadaniu konkrétnych situácií, obrazov a princípov, na ktorých bude Gulliver stáť,“ uviedol umelecký šéf divadla a režisér Viktor Kollár.
Projekt Gulliverove cesty prepája klasický literárny motív s modernými divadelnými formami a zároveň vytvára priestor pre dialóg medzi rôznymi umeleckými prístupmi. „Sme radi, že môžeme vytvárať podmienky pre vznik projektu, ktorý má ambíciu osloviť široké publikum a zároveň prináša nové impulzy do regionálnej kultúry,“ dodal riaditeľ SD Radovan Michalov.
Premiéra inscenácie je naplánovaná 8. mája v rámci podujatia Župné dni v Spišskej Novej Vsi. Projekt následne poputuje do ďalších miest regiónu a v rámci cezhraničnej spolupráce bude uvedený aj v poľskom meste Rabka-Zdrój. Je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a realizuje sa s podporou Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom divadla.
