Spišské divadlo presúva svoje aktivity do online priestoru

Spišská Nová Ves 17. októbra (TASR) – Spišské divadlo v súčasnosti presúva veľkú časť aktivít do online priestoru. TASR o tom informovala lektorka dramaturgie divadla Sofia Skokanová.



Ako pripomenula, divadlo je pre verejnosť z dôvodu nariadenia preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu zatvorené. „Diváci si budú môcť kúpiť vstupenku na online prenosy záznamov predstavení. Dostanú jedinečnú možnosť prvýkrát vidieť aj inscenácie, ktoré sú súčasťou projektu Deväť monodrám a jedna komorná hra slovenskej klasiky,“ uviedla s tým, že sú určené aj študentom a žiakom, ktorí sa tak môžu lepšie zoznámiť s tvorbou významných slovenských autorov zaradených aj do učebných osnov. Prvý online prenos záznamu si diváci mohli pozrieť v stredu (14. 10.), išlo o monodrámu Mamka Pôstková - dramatizáciu rovnomennej poviedky Jozefa Gregora Tajovského.



Spišské divadlo sa podľa jej slov snaží zostať v kontakte so svojim obecenstvom a prezentovať najnovšiu tvorbu, preto postupne pripravuje aj záznamy ostatných predstavení pre deti i dospelých.



Skokanová dodala, že pokračuje aj skúšobný proces, ktorý sa realizuje za dodržiavania všetkých hygienických nariadení. „Od stredy 14. októbra herci začali skúšať rozprávku Janko Hraško v réžii Petra Palika a od 9. novembra budú pripravovať komédiu Raya Cooneyho Zdrhni pred svojou ženou v réžii internej režisérky Anny Šoltýsovej,“ uviedla s tým, že skúšať budú aj monodrámy, pri ktorých sú prítomní iba traja realizátori.