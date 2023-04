Spišské divadlo prinesie novú rozprávkovú inscenáciu

Spišská Nová Ves 13. apríla (TASR) - Spišské divadlo (SD) prináša detským divákom novú inscenáciu Rozprávky z krivého zrkadla. Tvorcovia spracovali príbehy Hansa Christiana Andersena – Cisárove nové šaty, Škaredé káčatko a Kresadlo. Riaditeľ divadla Radovan Michalov informoval, že na nedeľu 16. apríla je pripravená predpoludňajšia predpremiéra aj popoludňajšia premiéra.



"Návštevníci sa budú môcť odfotiť so živou sochou autora, ktorá ho imituje. Ponúkneme im aj ďalšie informácie, aby sa zoznámili s tvorbou a životom najslávnejšieho dánskeho spisovateľa. Málokto vie, že pôvodne sa pokúšal presadiť v divadle, ale neúspešne," priblížil Michalov. Počas svojho života napísal Andersen 168 rozprávok, ktoré preložili do viac ako 125 jazykov sveta.



O moderné spracovanie tradičných rozprávok s veselými pesničkami a tancom sa postarali dramaturg a dramatizátor Michal Babiak a režisér Viktor Kollár, ktorý je s Danielom Lengyelom aj spoluautorom textov piesní. Scénu navrhol Jaroslav Valek, kostýmy vytvorila Eva Farkašová a choreografiu pripravila Natalia Bajin Litvinova. V Rozprávkach uvidia návštevníci Katarínu Turčanovú, Veroniku Kleščovovú, Jozefa Novysedláka, ale aj Filipa Brišáka, Kristínu Kotarbovu, Máriu Brozmanovú a Máriu Čičvarovú.



"Tieto pútavé, vtipné a často dojemné príbehy nesú v sebe silný mravný odkaz – odsudzujú nafúkanosť, hlúposť, pokrytectvo, povýšenosť a nečestné správanie. Poukazujú na to, že inakosť netreba odsudzovať a prinášajú nádej, že dobro zvíťazí nad zlom," priblížila lektorka dramaturgie Sofia Skokanová. Rozprávky sú v aktuálnej 32. divadelnej sezóne SD už šiestou premiérou.



SD pritom nesiahlo po Andersenových rozprávkach po prvý raz, už v roku 2001 mala premiéru inscenácia Rozprávky z klobúka uja Andersena. Hrala v nej aj herečka Katarína Turčanová, ktorá je dodnes členkou umeleckého súboru. "Bolo to komornejšie predstavenie a jednoduchšie vo výprave, ale nie v kreativite a hrali sme len traja. Téma je tá istá, nové predstavenie bude výpravnejšie," porovnáva Turčanová.



Divadlo prináša novú rozprávku každý rok, v minulosti totiž pôsobilo ako súbor pre deti a mládež.