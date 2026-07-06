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Spišské divadlo pripravilo dva letné tábory pre deti
Vyvrcholením každého turnusu bude krátke predstavenie, v ktorom účastníci ukážu výsledky svojej spoločnej práce rodičom a blízkym.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 6. júla (TASR) - Spišské divadlo pripravilo v spolupráci s občianskym združením Spišské divadlo 21 druhý ročník letného divadelného tábora „Hrdinovia na doskách“. Vedúca úseku marketingu a komunikácie divadla Michaela Rafajová informovala, že po úspešnom pilotnom ročníku rozširujú projekt na dva po sebe idúce turnusy a otvárajú ho širšiemu okruhu detí. Vďaka podpore z grantového programu Sila komunity sa na tábore zúčastnia aj deti zo sociálne slabších rodín.
Tohtoročný tábor, ktorý sa začína v pondelok, bude tematicky vychádzať z inscenácie Rozprávky z krivého zrkadla, ktorá prináša moderné spracovanie Andersenových príbehov Cisárove nové šaty, Škaredé káčatko a Kresadlo. Rozprávky upozorňujú na nebezpečenstvo predsudkov, pokrytectva či povýšenosti a zároveň zdôrazňujú hodnoty odvahy, empatie a prijatia inakosti. Počas piatich dní budú deti objavovať divadelné zákulisie, pracovať s príbehom, vytvárať postavy, rekvizity a kostýmy, rozvíjať svoju fantáziu a spoločne pripravovať záverečné vystúpenie. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, dramatické hry, pohybové a hudobné aktivity aj práca s recyklovanými materiálmi.
„Téma Andersenových rozprávok je pre nás prirodzeným východiskom. Hovoria o odvahe byť sám sebou, o prijatí odlišnosti aj o schopnosti vidieť človeka bez predsudkov. Práve tieto hodnoty chceme prostredníctvom tábora sprostredkovať deťom. Divadlo nie je iba priestorom pre umeleckú tvorbu, ale aj miestom stretnutia, spolupráce a vzájomného porozumenia,“ ozrejmil umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kollár.
Cez zapájanie detí zo sociálne slabších rodín chcú organizátori posilňovať porozumenie, spoluprácu a inklúziu prostredníctvom spoločných tvorivých aktivít a sprístupniť kultúrne vzdelávanie deťom bez ohľadu na ich sociálne zázemie. „Cieľom projektu je vytvoriť priestor, v ktorom sa budú stretávať deti z rôznych sociálnych prostredí a spoločne rozvíjať svoje tvorivé, komunikačné a sociálne zručnosti. Tábor ponúkne bezpečné prostredie pre nové priateľstvá, spoluprácu a spoločné zážitky, pričom divadelné umenie sa stane prirodzeným nástrojom na budovanie empatie a vzájomného rešpektu,“ dodáva Rafajová s tým, že počas dvoch týždňových turnusov sa do projektu zapojí 40 detí.
Vyvrcholením každého turnusu bude krátke predstavenie, v ktorom účastníci ukážu výsledky svojej spoločnej práce rodičom a blízkym.
Tohtoročný tábor, ktorý sa začína v pondelok, bude tematicky vychádzať z inscenácie Rozprávky z krivého zrkadla, ktorá prináša moderné spracovanie Andersenových príbehov Cisárove nové šaty, Škaredé káčatko a Kresadlo. Rozprávky upozorňujú na nebezpečenstvo predsudkov, pokrytectva či povýšenosti a zároveň zdôrazňujú hodnoty odvahy, empatie a prijatia inakosti. Počas piatich dní budú deti objavovať divadelné zákulisie, pracovať s príbehom, vytvárať postavy, rekvizity a kostýmy, rozvíjať svoju fantáziu a spoločne pripravovať záverečné vystúpenie. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, dramatické hry, pohybové a hudobné aktivity aj práca s recyklovanými materiálmi.
„Téma Andersenových rozprávok je pre nás prirodzeným východiskom. Hovoria o odvahe byť sám sebou, o prijatí odlišnosti aj o schopnosti vidieť človeka bez predsudkov. Práve tieto hodnoty chceme prostredníctvom tábora sprostredkovať deťom. Divadlo nie je iba priestorom pre umeleckú tvorbu, ale aj miestom stretnutia, spolupráce a vzájomného porozumenia,“ ozrejmil umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kollár.
Cez zapájanie detí zo sociálne slabších rodín chcú organizátori posilňovať porozumenie, spoluprácu a inklúziu prostredníctvom spoločných tvorivých aktivít a sprístupniť kultúrne vzdelávanie deťom bez ohľadu na ich sociálne zázemie. „Cieľom projektu je vytvoriť priestor, v ktorom sa budú stretávať deti z rôznych sociálnych prostredí a spoločne rozvíjať svoje tvorivé, komunikačné a sociálne zručnosti. Tábor ponúkne bezpečné prostredie pre nové priateľstvá, spoluprácu a spoločné zážitky, pričom divadelné umenie sa stane prirodzeným nástrojom na budovanie empatie a vzájomného rešpektu,“ dodáva Rafajová s tým, že počas dvoch týždňových turnusov sa do projektu zapojí 40 detí.
Vyvrcholením každého turnusu bude krátke predstavenie, v ktorom účastníci ukážu výsledky svojej spoločnej práce rodičom a blízkym.