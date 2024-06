Spišské divadlo pripravilo na koniec sezóny dve derniéry

Spišská Nová Ves 16. júna (TASR) - Spišské divadlo (SD), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo na koniec aktuálnej 33. divadelnej sezóny pre divákov dve derniéry. V repertoári divadla skončila komédia Muž mojej ženy a 20. júna sa na divadelných doskách naposledy predstaví aj dráma Pani Bovaryová. TASR o tom informovala hovorkyňa SD Veronika Fitzeková.



"Dojímavý príbeh o naivnej a romantickej žene patrí k najznámejším dielam francúzskeho spisovateľa Gustava Flauberta. Inscenácia Pani Bovaryová v réžii Michala Babiaka mala premiéru pred dvoma rokmi, 22. septembra 2022. Odvtedy ju videlo viac ako 1700 návštevníkov. Režisér Michal Babiak vyberal aj hudbu, scénu a kostýmy navrhol Andrej Sukhanov," uviedla Fitzeková.



Rovnako dva roky SD uvádzalo komédiu Muž mojej ženy. Komornú komédiu súčasného chorvátskeho autora Mira Gavrana preložil a režíroval Babiak, ktorý zároveň navrhol scénu a vyberal hudbu a kostýmy. Divadlo ponúklo návštevníkom spolu 23 repríz. "Bláznivý príbeh východniara Žiga a Petržalčana Krištofa navštívilo viac ako 3300 divákov. Derniéra sa uskutočnila 10. júna," povedala hovorkyňa SD.



V tejto sezóne divadlo zo svojho repertoáru vyradilo aj komédie Lá-á-á-ska a Zmrzlina a poetickú hru s piesňami o láske Ahasver. V aktuálnej ponuke divadla zostáva 16 inscenácií.



"Vyradenie z repertoáru je citlivá záležitosť, dotýka sa to každého divadla. Hlavnými dôvodmi je kondícia súboru a primeraná rotácia titulov. Hráme minimálne 21 predstavení mesačne a to je dosť. Reálne dokážeme mesačne rotovať 14 až 16 titulov. Ak je inscenácií veľa, hrajú sa raz za tri - štyri mesiace a to nie je dobré," vysvetľuje umelecký šéf divadla Viktor Kollár.



SD bude hrať na domovskej scéne už len nasledujúci týždeň. Vo štvrtok 20. júna ponúkne divákom derniéru drámy Pani Bovaryová a v nedeľu 23. júna sa uskutoční vyvrcholenie sezóny - galavečer Zlatá labuť. Druhý ročník udeľovania divadelných ocenení Zlatá labuť prinesie opäť ceny pre umelcov za najlepší ženský a mužský herecký výkon a najlepšiu inscenáciu, o ktorých rozhoduje umelecká rada. Riaditeľ divadla udelí ocenenie Igricov prsteň za celoživotné dielo a prínos k rozvoju Spišského divadla. Samostatnú kategóriu predstavujú ceny, o ktorých v diváckej ankete rozhodli priamo návštevníci.



Aktuálnu 33. divadelnú sezónu ukončí SD v Martine. V utorok 25. júna inscenáciou Šeptuchy otvorí prestížny divadelný festival Dotyky a spojenia.