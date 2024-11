Spišské divadlo pripravilo na Noc divadiel program pre deti

Spišská Nová Ves 15. novembra (TASR) - Spišské divadlo (SD) sa v sobotu 16. novembra zapojí do 15. ročníka podujatia Noc divadiel. Akcia sa koná v 11 európskych krajinách, na Spiši sa začne o 14.00 h interaktívnym programom pre deti a ich rodičov. Hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková informovala, že potrvá do 17. hodiny. Neskôr je pripravený aj program pre dospelých.



"S deťmi budeme odhaľovať divadelné tajomstvá vo vyše storočnej budove Reduty, ktorá sa na jeden deň zmení na labyrint. Úlohou detí bude spoznávať rozprávkové postavy, hádať divadelné hádanky, skúmať zákulisie a hľadať cestu z divadelného bludiska," priblížila lektorka dramaturgie SD Sofia Skokanová.



Umelecký šéf divadla Viktor Kollár doplnil, že pre deti je pripravené predstavenie s nečakaným priebehom. "Návštevníci si na sedadlách dlho neposedia, pretože dôjde k záhade, ktorú budú musieť vyriešiť priamo detskí návštevníci," objasnil. Detský program organizovalo divadlo už vlani a stretol sa podľa Kollára s veľkým záujmom verejnosti.



O 19.00 h bude program pokračovať kabaretom Edith. V originálnom hudobnom diele sa prelínajú najsvetlejšie chvíle najznámejšej šansoniérky s pádmi na úplné dno. "Divadelné štúdio v podzemí sa zmení na magický kabaret s klaviristom a francúzskymi šansónmi. Chýbať nebudú tanečnice, kabaretiér, tlmené svetlá a bar s vínom," upozornila Fitzeková. Po predstavení bude nasledovať diskusia s hercami a neformálny divadelný večer v kabaretnej atmosfére. Spievať budú nielen herci, vyskúšať si to budú môcť aj diváci. Večerný program v divadle vyvrcholí tajomnou nočnou prehliadkou zákulisia.



Noc divadiel sa koná každoročne vždy tretiu novembrovú sobotu. Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov v roku 2008. Odvtedy sa stovky európskych divadiel počas jednej noci spoja a ponúkajú divákom netradičné zážitky. V tomto roku je hlavným koordinátorom Maďarsko. Na Slovensku sa do netypického nočného programu zapojí 60 divadiel v 28 mestách.