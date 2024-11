Spišské divadlo pripravuje novú inscenáciu pre deti Mimi a Líza

Spišská Nová Ves 29. novembra (TASR) - Spišské divadlo v týchto dňoch začalo skúšať novú inscenáciu pre deti. Na divadelné dosky prinesie slovenskú rozprávku Mimi a Líza, známu z animovaného seriálu či knihy. Informovala o tom hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková s tým, že celoslovenská premiéra rozprávky je naplánovaná v druhej polovici januára 2025.



"Čarovná náučná rozprávka má krásne posolstvo, že na videnie už dávno nepotrebujeme len zrak. Nevidiaca Mimi vidí svet rukami a ušami. So svojou najlepšou kamarátkou Lízou sú susedkami v pavlačovom dome. Bláznivá Líza a plachá Mimi na spoločných výpravách do sveta fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi. Vnímavá, pokojná a rozvážna Mimi neustále prekvapuje Lízu tým, že hoci nevidí, vo svete nie je stratená," priblížila hovorkyňa autorské dielo Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmely. Práve posledná z menovaných rozprávku zadaptovala pre potreby divadla.



Scénu a réžiu zastrešuje Daša Krištofovičová. "Divadlo má na deti veľký vplyv, vychováva, dokáže ich formovať, reálne sa dokážu z príbehov ponaučiť, získať cit. Keď im budeme odmalička vštepovať zmysel pre krásu, spravodlivosť, priateľstvo aj prostredníctvom divadla, môže ich to neskôr v dospelosti obohatiť," upozornila.



Predstavenie nebude len činohra, divadelníci budú pracovať aj s prvkami objektového a pohybového divadla či maskami. V postavách dvoch nerozlučných priateliek sa predstavia najmladšie členky umeleckého súboru. Kristína Kotarbová stvárni Mimi a Lízu bude hrať Mária Cvengroš.



Krištofovičová dodala, že divákov čaká viacero prekvapení - veselé pesničky, zvieracie masky, pestré kostýmy, obrovské rozprávkové parochne aj interaktívne zážitky. "Chceme deťom sprostredkovať silný emocionálny zážitok. Hlavnou myšlienkou je konfrontácia dvoch svetov - vidiaceho a nevidiaceho dievčatka, ale tiež sveta prísnych pravidiel a bezhraničnej fantázie," vysvetľuje režisérka.



Fitzeková dodala, že Mimi a Líza je jediný komplexne spracovaný detský projekt na Slovensku. Má televíznu, knižnú aj rozhlasovú podobu a minulý rok vyšla prvá digitálna hra na motívy seriálu. Celoslovenská premiéra predstavenia sa v Spišskom divadle uskutoční 19. januára, vďaka čomu divadlo rozšíri svoj repertoár predstavení pre detských divákov na päť rozprávok.