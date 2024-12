Spišské divadlo privíta v diskusnom večere spisovateľa Jozefa Kariku

Spišská Nová Ves 8. decembra (TASR) - Sériu literárno-hudobných večerov To tu ešte nebolo v Spišskom divadle (SD) v Spišskej Novej Vsi uzavrie tento rok návšteva jedného z najčítanejších slovenských prozaikov - Jozefa Kariku. V stredu (11. 12.) ho privíta hostiteľ večera - herec, hudobník a režisér Milo Kráľ. Informovala o tom hovorkyňa Spišského divadla Veronika Fitzeková.



Od októbra pôjde o tretí diskusný večer so slovenskými spisovateľmi. Štyridsaťšesťročný Jozef Karika je autorom románov ako Trhlina, Smršť, V tieni mafie, Priepasť, Strach či Tma a jeho knihy vyšli aj v češtine, poľštine, angličtine, maďarčine a macedónčine.



Projekt literárno-hudobných večerov pripravilo divadlo v spolupráci s občianskym združením Spišské divadlo 21 a je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom (KSK).



Umelecký šéf divadla Viktor Kollár je s klubovými večermi spokojný. "Vo veľmi krátkom čase sa nám podarilo presadiť nový formát, ktorý v našom divadle nebol doteraz obvyklý. Zaujímavou formou prezentujeme literatúru a inšpiratívne osobnosti v intímnom prostredí podzemného štúdia," uviedol.



Divadlo oznámilo, že plánuje v sérii pokračovať, zníži však ich frekvenciu. "Na každý večer sa potrebujeme špeciálne pripraviť a vyžaduje si to veľa času. Najnáročnejšie je prečítať si všetko od daného autora. Potrebujeme sa však sústrediť aj na naše divadelné projekty," vysvetlil Kollár. Literárno-hudobné večery v Spišskom divadle tak budú v novom roku pokračovať približne s dvojmesačnou periodicitou.



Milo Kráľ počas večerov v Štúdiu SD už privítal spisovateľa a dramaturga Daniela Majlinga a tvorcu detských rozprávok a hudobníka Braňa Jobusa.