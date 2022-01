Spišské divadlo sa predstavením Rysavá jalovica otvorilo nepočujúcim

Spišská Nová Ves 13. januára (TASR) - Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pripravilo projekt "Divadlo spája", ktorého hlavným cieľom je priblížiť divadelné predstavenie a jeho atmosféru aj nepočujúcim. Riaditeľ divadla Radovan Michalov uviedol, že členovia súboru si na realizáciu projektu vybrali slovenskú klasiku - predstavenie Rysavá jalovica.



Do spolupráce zapojili aj štyroch tlmočníkov do posunkovej reči. O tlmočenie sa postarala organizácia Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich. Pôvodne sa malo predstavenie odohrať ešte začiatkom decembra minulého roka. "Všetko sme mali pripravené a všetci v divadle sme sa tešili na toto výnimočné predstavenie. Ale do hry vstúpil lockdown a zatvorenie divadiel. Nemali sme na výber a Rysavú jalovicu pre nepočujúcich sme museli zrušiť," priblížil riaditeľ. Divadelníci tak hľadali spôsob, ako by v rámci možností svoj sľub a záväzok voči sluchovo hendikepovaným splnili. "Rozhodli sme sa celé predstavenie preniesť do online priestoru. A odohrali sme ho tam hneď šesťkrát ešte v závere minulého roka," vysvetľuje Michalov.



Spišské divadlo sa však svojho pôvodného plánu nevzdáva, riaditeľ verí, že obmedzujúce opatrenia nepotrvajú donekonečna a aj divadlá sa čoskoro otvoria. "Potom budeme môcť pozvať nepočujúcich aj do nádhernej sály nášho divadla a s chuťou im zahráme Rysavú jalovicu ešte raz," ubezpečil a dodal, že divadlo, ktoré spája svety zdravých a zdravotne postihnutých, nie je pre autorov projektu jednorazovou záležitosťou. Už teraz majú pripravené aj ďalšie nápady, ktorými by chceli v sále privítať aj ďalšie skupiny ľudí so zdravotným hendikepom. "Nechcem ešte konkrétne prezrádzať, ale intenzívne pracujeme na tom, aby sa nám to podarilo," uzatvára Michalov.