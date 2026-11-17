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Spišské divadlo si 17. november pripomenie inscenáciou Metropolka
Inscenácia prináša príbeh nezlomnej ženy, ktorej život poznačili dve totality.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 17. novembra (TASR) - Spišské divadlo si Deň boja za slobodu a demokraciu a Deň študentstva v utorok pripomenie inscenáciou Metropolka. Predstavenie uvedie o 10.00 h pre študentov a o 19.00 h pre večerných divákov. Prostredníctvom silného príbehu o láske, odvahe a ľudskosti chce divadlo upozorniť na krehkosť slobody a na skutočnosť, že o ňu môžeme ľahko prísť. Informovala o tom dramaturgička SD v Spišskej Novej Vsi Sofia Skokanová.
Inscenácia prináša príbeh nezlomnej ženy, ktorej život poznačili dve totality. Prostredníctvom osudu herečky Dalmy Holanovej Špitzerovej odhaľuje obdobia, v ktorých bola sloboda každodenným zápasom. Jej životná skúsenosť pripomína, že aj v časoch neslobody dokážu ľudia vytvárať priestor, kde vládne vzájomný rešpekt, tolerancia a solidarita.
„Chceme si nielen dnes pripomínať, že demokracia a sloboda nie sú samozrejmosťou. Sú krehké, ľahko pominuteľné a musíme sa o ne neustále starať. Život v demokracii a pocit slobody sa nevyhnutne spájajú so zodpovednosťou každého z nás. Jednou z najväčších hrozieb pre slobodu a demokraciu je apatia, nezáujem a rezignácia. Aj preto považujem za dôležité, aby sme si 17. november pripomínali prostredníctvom príbehov, akým je Metropolka - príbehov ľudí, ktorí si aj v neslobodných časoch dokázali uchovať odvahu a ľudskosť a vytvoriť si vlastný ostrov slobody,“ uviedla Skokanová.
Bratislavská Metropolka slúžila ako kaviareň, kino i priestor na tolerantné diskusie, čím sa stala jedným z ostrovov slobody v pohnutých dejinách Slovenska. Podobné útočiská nachádzali ľudia aj inde - napríklad Dalma Holanová Špitzerová ich zažila v divadelnom krúžku v pracovnom tábore v Novákoch či v kabarete Tatra revue.
„Chceme osloviť nielen večerných divákov, ale aj mladú generáciu študentov. Práve ich môže historický príbeh inšpirovať, aby premýšľali o hodnotách demokracie, občianskej zodpovednosti a osobnej slobode,“ vysvetľuje režisér inscenácie Viktor Kollár. Metropolka podľa neho zároveň pripomína, že ostrov slobody nemusí byť nevyhnutne konkrétnym miestom a môže vzniknúť kdekoľvek, kde si ľudia dokážu zachovať ľudskosť, vzájomný rešpekt a odvahu postaviť sa nespravodlivosti.
Inscenácia prináša príbeh nezlomnej ženy, ktorej život poznačili dve totality. Prostredníctvom osudu herečky Dalmy Holanovej Špitzerovej odhaľuje obdobia, v ktorých bola sloboda každodenným zápasom. Jej životná skúsenosť pripomína, že aj v časoch neslobody dokážu ľudia vytvárať priestor, kde vládne vzájomný rešpekt, tolerancia a solidarita.
„Chceme si nielen dnes pripomínať, že demokracia a sloboda nie sú samozrejmosťou. Sú krehké, ľahko pominuteľné a musíme sa o ne neustále starať. Život v demokracii a pocit slobody sa nevyhnutne spájajú so zodpovednosťou každého z nás. Jednou z najväčších hrozieb pre slobodu a demokraciu je apatia, nezáujem a rezignácia. Aj preto považujem za dôležité, aby sme si 17. november pripomínali prostredníctvom príbehov, akým je Metropolka - príbehov ľudí, ktorí si aj v neslobodných časoch dokázali uchovať odvahu a ľudskosť a vytvoriť si vlastný ostrov slobody,“ uviedla Skokanová.
Bratislavská Metropolka slúžila ako kaviareň, kino i priestor na tolerantné diskusie, čím sa stala jedným z ostrovov slobody v pohnutých dejinách Slovenska. Podobné útočiská nachádzali ľudia aj inde - napríklad Dalma Holanová Špitzerová ich zažila v divadelnom krúžku v pracovnom tábore v Novákoch či v kabarete Tatra revue.
„Chceme osloviť nielen večerných divákov, ale aj mladú generáciu študentov. Práve ich môže historický príbeh inšpirovať, aby premýšľali o hodnotách demokracie, občianskej zodpovednosti a osobnej slobode,“ vysvetľuje režisér inscenácie Viktor Kollár. Metropolka podľa neho zároveň pripomína, že ostrov slobody nemusí byť nevyhnutne konkrétnym miestom a môže vzniknúť kdekoľvek, kde si ľudia dokážu zachovať ľudskosť, vzájomný rešpekt a odvahu postaviť sa nespravodlivosti.