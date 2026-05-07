Spišské divadlo uvedie originálny projekt pouličného divadla
Inscenácia spája herectvo, pohybové divadlo, akrobaciu, bábky, originálne kostýmy a veľkoformátové objekty.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 7. mája (TASR) - Spišské divadlo (SD) už onedlho uvedie originálny projekt pouličného divadla Gulliverove cesty. Inscenácia inšpirovaná románom Jonathana Swifta o hľadaní ideálneho sveta bude mať premiéru v piatok 8. mája v rámci podujatia Župné dni na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom vedúca úseku marketingu a komunikácie SD Michaela Rafajová.
Inscenácia spája herectvo, pohybové divadlo, akrobaciu, bábky, originálne kostýmy a veľkoformátové objekty. Práve pouličná forma umožňuje pracovať s mierkou, architektúrou mesta aj nepredvídateľnosťou verejného priestoru. „Vzniká tak vizuálne pôsobivé a zároveň hravé dielo, ktoré reflektuje témy moci, odlišnosti či ľudskej malosti a veľkosti,“ uviedla Rafajová. Ústrednou líniou je Gulliverova snaha nájsť svet, do ktorého patrí. Dôraz na neverbálne vyjadrenie zároveň umožňuje, aby bola inscenácia zrozumiteľná naprieč jazykmi aj generáciami.
„Premiéra Gulliverových ciest je pre nás vyvrcholením intenzívneho tvorivého procesu, ktorý prebiehal v medzinárodnom kontexte aj v úzkej spolupráci s internými aj externými umelcami. Vstupujeme do verejného priestoru s ambíciou priniesť divákom silný zážitok a zároveň otvoriť nové možnosti, ako môže divadlo fungovať mimo tradičnej scény,“ dodal riaditeľ divadla Radovan Michalov.
Inscenácia sa rodila postupne, počas blokových skúšaní aj na sérii odborných workshopoch v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 na Slovensku, aj u poľského partnera Teatr Lalek Rabcio v meste Rabka-Zdrój. „Pracujeme s kontrastom mierky, s pohybom, objektmi aj živou prítomnosťou hercov v priestore mesta. Divák nie je oddelený od deja, ale ocitá sa priamo v ňom. Práve vďaka tejto bezprostrednosti a premenlivosti bude každé uvedenie jedinečné,“ vysvetlil režisér projektu Viktor Kollár. Súčasťou inscenácie sú aj viaceré inovatívne prvky. Jedným z nich je interaktívna mapa zložená z QR kódov, prostredníctvom ktorej môžu diváci objavovať zákulisie vzniku inscenácie.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a zriaďovateľom divadla Košickým samosprávnym krajom.
