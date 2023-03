Spišské divadlo uvedie premiéru komédie Klub hypochondrov

Spišská Nová Ves 10. marca (TASR) - Spišské divadlo ako prvé na Slovensku uvedie v piatok večer satirickú komédiu súčasnej autorky Meggie W. Wrighttovej Klub hypochondrov. Dramaturg divadla Michal Babiak uviedol, že cieľom je prinášať témy a problémy, ktoré sa v aktuálnom kontexte javia ako naliehavé.



"Naším zámerom bolo priniesť do kultúrneho a umeleckého prostredia dielo, ktoré ešte nebolo inscenované, a obohatiť ponuku v celonárodnom prostredí. Vychádzajúc z premisy, že divadlá s regionálnou pôsobnosťou by nemali byť iba priestorom, v ktorom sa uvádzajú len osvedčené tituly z väčších divadiel, aj Spišské divadlo si dáva za úlohu byť priestorom tvorivého hľadania a objavovania novej dramatiky, ktorá plnohodnotne reflektuje otázky a dilemy súčasného sveta," uviedol Babiak.



Wrighttová, vlastným menom Magdalena Wollejko, je 67-ročná poľská herečka a autorka, ktorá sa špecializuje na komediálne hry a frašky. Klub hypochondrov mal premiéru presne pred 20 rokmi. V komédii majú diváci možnosť sledovať troch kultivovaných šarmantných štyridsiatnikov, ktorých postihla kríza stredného veku a hypochondria. "Hlavní hrdinovia Ken, Leo a Tom v dôsledku rôznych životných peripetií žijú v jednom byte a sú posadnutí svojím vzhľadom a zdravotným stavom natoľko, že to hraničí s absurdnosťou. Sled vtipných situácií a nedorozumení sa začne, keď sa chystajú spoločne osláviť 40. narodeniny jedného z nich. Zámena oblekov prinesie zmätok a na scéne sa postupne objavujú ich blízki," priblížila hovorkyňa Spišského divadla Veronika Fitzeková.



Pri tejto inscenácii divadlo spolupracuje s režisérom Michalom Náhlikom, ktorý je spojený s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove. O scénu, ktorá sa odohráva v jedinom priestore, a o kostýmy, sa postarala Anita Szökeová. Ústrednú trojicu priateľov stvárnili Mikuláš Macala, Pavol Gmuca a Filip Štrba.



Komédia Klub hypochondrov je v aktuálnej 32. divadelnej sezóne Spišského divadla už piatou premiérou. Do do konca sezóny pripravujú v Spišskej Novej Vsi ešte Rozprávky z krivého zrkadla, komédiu Meno a inscenáciu Kubo, v ktorej sa ako hosťujúci herec predstaví Marián Labuda ml.